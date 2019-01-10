2019-01-10T13:16:23+03:00
Общество

Депутат Госдумы от Кузбасса предложил запретить высаживать детей-безбилетников на мороз

Минтранс прислушался к инициативе Антона Горелкина
Екатерина БОРМОТОВА
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Антон Горелкин считает недопустимым высаживать детей-безбилетников из транспорта на мороз Фото: личная страница депутата в FacebookАнтон Горелкин считает недопустимым высаживать детей-безбилетников из транспорта на мороз Фото: личная страница депутата в Facebook
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Министерство транспорта поддержало инициативу депутата Госдумы из Кузбасса Антона Горелкина о запрете принудительной высадки детей-безбилетников из общественного транспорта на мороз.

Свои предложения в законопроект Минтранса, который бы решил данную проблему, Антон Горелкин направлял еще год назад. Однако тогда разработка законопроекта была приостановлена. Депутат обратился в министерство повторно и поинтересовался судьбой документа.

Глава Минтранса Евгений Дитрих направил Антону Горелкину письмо, в котором сообщил, что данный законопроект доработан после замечаний, внесенных Государственно-правовым управлением президента. В данный момент он внесен на рассмотрение в правительство.

В частности, в документе предлагается «запретить высадку из транспортного средства безбилетного лица, в том числе не достигшего возраста 16 лет, отказавшегося от уплаты административного штрафа и оплаты стоимости проезда, если это поставит безбилетное лицо в опасное для жизни или здоровья состояние».

– Ситуация, когда маленьких детей высаживают на мороз – просто людоедская. Надо ускорять решение проблемы. Мы будем добиваться от Минтранса, чтобы полностью запретить высаживать безбилетных детей (до 16 лет) на мороз. А потом уже пусть разбираются с родителями, опекунами, законными представителями. Никаких оговорок – просто запретить, – прокомментировал свою инициативу «Комсомольской правде – Кемерово» Антон Горелкин.

Депутат напомнил, что в декабре 2018 года в российских городах было несколько резонансных случаев, когда маленьких детей высаживали из транспорта на мороз из-за того, что они не могли оплатить проезд.

– В Екатеринбурге высадили женщину с двумя маленькими детьми, банковскую карту принять не смогли, а наличных не хватило. В Ярославле кондуктор выгнала двоих детей на мороз. Причиной стал сломанный проездной у одного из детей. В Бердске выгнали 10-летнего мальчика в декабре. Ребенку не хватило пяти рублей на билет. Школьник шел домой по 20-градусному морозу. Мерзко это все. Просто недопустимо. Надеюсь, к следующей зиме инициатива станет законом, и российские дети в подобных ситуациях будут защищены, – заключил Горелкин.

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