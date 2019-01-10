2019-01-10T15:58:38+03:00
Общество

Сергей Цивилев поручил разработать план развития Рудничного бора в Кемерове

Разработкой комплексного плана займется мэр Кемерова Илья Середюк
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев поручил разработать план развития Рудничного бора в Кемерове. Фото: пресс-служба АКО.Сергей Цивилев поручил разработать план развития Рудничного бора в Кемерове. Фото: пресс-служба АКО.
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В четверг, 10 января, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев посетил особо охраняемую природную территорию местного значения «Рудничный бор». Пройдя по бору, глава региона поручил мэру Кемерова Илье Середюку создать рабочую группу по разработке комплексного плана его развития.

Сегодня Рудничный бор становится все более и более востребованным местом. И это не удивительно: здесь расположена спортивная школа, установлены уличные тренажеры, обустроены лыжные трассы и пешеходные зоны. А вот парковочных мест – их всего 150 – не хватает. Это в первую очередь и отметил Сергей Цивилев. Впрочем, обустройство новых мест уже идет: специалисты расширяют автомобильную площадку в сторону улицы Терешковой, ведутся работы по грейдированию, планировке территории, опиловке поросли. В течение ближайшей недели будет готова парковочная площадка с вместимостью до 400 автомобилей.

Обратил особое внимание Сергей Цивилев и на уникальность природы соснового бора, на то, что его необходимо сохранить и при этом сделать территорию комфортной и безопасной для кемеровчан.

- Нам нужен новый взгляд на развитие территории соснового бора. Мы должны сделать удобную экологическую площадку для отдыха граждан и их занятий спортом, - сказал Сергей Цивилев.

Глава региона поручил Илье Середюку создать рабочую группу по разработке комплексного плана развития особо охраняемой природной территории «Природный комплекс Рудничный бор». Также он отметил, что еще до разработки плана надо получить подтверждение от экологов и биологов для разрешения ведения работ и обязательно учесть интересы граждан и замечания специалистов-спортсменов.

- После детальной разработки и главгосэкспертизы проект представят на общественных слушаниях, - сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области. - Планируемый срок готовности комплексного плана – июнь 2019 года.

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