2019-01-10T15:58:38+03:00
Общество

За несколько часов кузбассовцы собрали более 16 тысяч рублей на спасение Дины и Шери

Обеих собак избили грабители в ночь перед Рождеством
Екатерина РОМАНОВА
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За несколько часов кузбассовцы собрали более 16 тысяч рублей на спасение Дины и Шери. Фото: из личного архива Михаила Котова.За несколько часов кузбассовцы собрали более 16 тысяч рублей на спасение Дины и Шери. Фото: из личного архива Михаила Котова.
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Благодаря неравнодушным кузбассовцам всего за несколько часов удалось собрать более 16 тысяч рублей на спасение двух собак, которых избили грабители.

Прекрасный светлый праздник Рождества Христова обернулся для кемеровчанина Михаила Котова кошмаром. Обеих его собак, Дину и Шери, избили грабители, проникшие в производственный цех. К слову, в этот момент собаки были привязаны и физически никак не могли помешать преступникам.

- Собаки гиперактивные, игривые, поэтому когда они находились в помещении, всегда их привязывал, - рассказывает Михаил. – 6 января приезжали их кормить, все было нормально. А когда приехали 7-ого…

Дина и Шери, звонкие сторожа цеха, не встретили хозяина, а когда он вошел в цех, увидел повсюду кровь. В углу поскуливала Шери: собака предприняла попытку подойти к хозяину, но каждое движение давалось ей с трудом. Позже выяснилось, что у Шери проломлен череп и сломан нос. Неподалеку лежала Дина – голова в крови, мордашка опухшая, сломана челюсть и один глаз навыкат.

Дине прищлось удалить выбитый глаз. Сейчас она чувствует себя лучше. Фото: из личного архива Михаила Котова.

Дине прищлось удалить выбитый глаз. Сейчас она чувствует себя лучше. Фото: из личного архива Михаила Котова.

- Я бросился к собакам: они ж мои любимицы! Дину подобрал щенком в ужасном истощении, Шери взял из передержки: когда-то ее привязали возле магазина и бросили одну. Осмотрел и ужаснулся, насколько жестокими могут быть люди… - вспоминает Михаил Котов. – Погрузили собак в машину и повезли в ветклинику.

Михаил с супругой содержат небольшой приют для кошек, причем пушистые питомцы зачастую попадают к ним в тяжелом состоянии, с травмами и болезнями. Оттого-то Михаил всех врачей в городе знает. Без лишних разговоров отвез собак в клинику к лучшему хирургу. Там осмотрели потерпевших и предварительно подсчитали: операции, лечение, передержка, кормление обойдутся в 20 тысяч рублей. Для предпринимателя, который только запускает производство, эта сумма оказалась неподъемной.

- Обратился в интернете к кемеровчанам, рассказал о нашей проблеме. Как оказалось, в городе немало неравнодушных людей! – улыбается Михаил. – Меньше, чем за сутки удалось собрать 16,5 тысяч рублей и погасить почти весь долг перед клиникой.

Шери идет на поправку и готова ехать домой. Фото: из личного архива Михаила Котова.

Шери идет на поправку и готова ехать домой. Фото: из личного архива Михаила Котова.

А в четверг врачи разрешили забрать Шери домой. Когда-то непоседливая, стремительная, игривая собака уже потихоньку начинает ходить и, хоть и не носится как пуля, все же готова покинуть клинику. Дине же пришлось удалить глаз, и ей еще придется некоторое время провести в клинике.

- Конечно, собакам нужно будет завершить лечение, провести реабилитацию, выхаживать их. На это тоже будут нужны деньги, - рассказывает Михаил Котов. – Я все сделаю для того, чтобы они вернулись к обычной жизни и уверен, дома собаки быстрее пойдут на поправку.

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