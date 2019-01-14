2019-01-14T13:12:56+03:00
Общество

Днем тепло, а ночью холодно: на неделе ожидается от -1 до -27 градусов

Синоптики рассказали о погоде на неделю
Екатерина РОМАНОВА
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Днем тепло, а ночью холодно: на неделе ожидается от -1 до -27 градусов. Фото: архив КП.Днем тепло, а ночью холодно: на неделе ожидается от -1 до -27 градусов. Фото: архив КП.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Январь пока балует кузбассовцев относительно комфортными зимними температурами. Столбики термометров то опускаются до 30-градусных отметок, то поднимаются до 10-градусных. Так будет и на наступившей неделе.

- В ближайшие дни температурный фон будет зависеть от облачности: при прояснениях морозно, при облачности и при небольшом усилении ветра – температура повыше, - так объяснила характер погоды Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра.

Во вторник утром местами возможны изморозь, дым и дымка, но при этом будет относительно тепло. Днем столбики термометров поднимутся до -8…-13 градусов, а кое-где и до -3 градусов. День ожидается ясный, без осадков и со слабым юго-западным и юго-восточным ветрами, порывы которого лишь иногда будут достигать 13 метров в секунду. Ночью ожидается от 12-17 до 20-25 градусов мороза.

В среду в большинстве районов Кузбасса пройдет снег. Дневная температура сохранится прежней, а местами и вовсе будет тепло – до -1 градуса. Ночь же будет более холодной: до -27 градусов, однако в большинстве районов температура будет держаться в пределах -14…-17.

В четверг сохранятся и небольшой снег и юго-западный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Днем будет немного холоднее - на 2-3 градуса в сравнении с предыдущим днем. Зато ночью столбики термометров не опустятся ниже -20 градусов, а местами останутся в пределах -9…-14.

- В выходные дни антициклон продолжит оказывать свое влияние на погоду в Кузбассе, но будет менее агрессивен и сильных крещенских морозов не ожидается, - отметила Наталья Полуэктова.

Пятница, суббота и воскресенье, по предварительным прогнозам, порадуют кузбассовцев ясным небом и относительным теплом. Днем температура воздуха будет держаться в пределах -10…-15 градусов, местами может повыситься до -5. Ночью же будет прохладнее – от 15 до 22 градусов мороза в зависимости от района области.

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