Дороги, сквер и детский сад: как изменится Гурьевск ко Дню шахтера

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев осмотрел объекты празднования Дня шахтера в Гурьевске.

В 2019 году столицей празднования областного Дня шахтеров станет Гурьевск. Подготовка к празднику уже началась, и в этом во время визита в город убедился Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области. К празднику здесь проведут капитальный ремонт улицы Ленина. Здесь не только заменят дорожное полотно, но и расширят проезжую часть и тротуар, обустроят остановочные павильоны, заменят уличное освещение и приведут в порядок водоотводную системы. На это в бюджет заложено 196 миллионов рублей. А на пустыре неподалеку от Гурьевского краеведческого музея и храма Святых мучеников Гурия, Самона и Авива будет создан сквер.

Коснутся изменения улицы 30 лет Победы: здесь заменят освещение и обустроят велосипедные дорожки, а удицы Шевченко, 40 лет ВЛКСМ и переулок Тельмана ждет текущий ремонт. В планах также обновить монумент воинам-гурьянам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, стелы «Гурьевский район», «Гурьевск» и «Салаир». Кроме того, в Гурьевске появится современный детский сад на 140 мест: работы по его строительству уже вовсю идут. Еще одним подарком к празднику станет ремонт дороги «Белово – Гурьевск» и объездной дороги «Гурьевск – Салаир». Завершатся к празднику и ремонтно-реставрационные работы во Дворце Культуры в Салаире, парке культуры и отдыха имени Попова и зоне отдыха «Салаирские плесы» в поселке Гавриловка.

Также Сергей Цивилев обратил внимание то, что необходимо привести в порядок ветхие и полуразрушенные здания, пешеходные переходы – особенно те, которые расположены радом со школами.

- Контроль за соблюдением сроков, расходованием средств и качеством работ на каждом объекте будет жесткий, чтобы каждый рубль был потрачен с пользой для общего дела, - отметил Сергей Цивилев.

Напомним, празднование Дня шахтера в 2019 году пройдет 25 августа в Гурьевске. В общей сложности Гурьевский район получит 1,467 миллиарда. На эти средства будут отремонтированы и построены 17 крупных объектов.