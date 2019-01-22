Шерегеш против Сочи: Цены на горнолыжных курортах

Поездка на любой горнолыжный курорт – дело затратное. Необходимо снимать номер в отеле, арендовать снаряжение, оплачивать подъемник и прочее. Мы сравнили стоимость отдыха в Шерегеше с другими российскими, а также некоторыми европейскими курортами. Результаты помогут вам сориентироваться и выбрать курорт по карману.

Помимо Шерегеша в список для сравнения попали: кузбасские курорты Горная Саланга и Танай, Сочи, Домбай в Карачаево-Черкесии, уральский Абзаково, Кировск Мурманской области, южно-сахалинский Горный воздух, Пампорово в Болгарии и Куршавель во французских Альпах. Цены для сравнения были взяты в новогодний период: с 31 декабря по 8 января.

Если говорить о минимальной стоимости проживания для одного туриста, то самым бюджетным курортом стал Кировск, где можно поселиться в хостеле за 1000 рублей сутки. Как ни странно недорого и в Болгарии. Одноместный номер в Пампорово будет стоить 1500 рублей за ночь. Койка в хостеле в Шерегеше обойдется в праздники в 2000 рублей. Отметим, что стоимость проживания в отеле в Шерегеше в течение зимы начинается от 1200 рублей за человека. 2500 рублей нужно будет выложить туристу в Домбае за место в хостеле. Одноместный «Эконом» в Абзаково будет стоить 4500 рублей в сутки. Следом идут Танай и Горная Саланга, где за день проживание берут 7500 и 12 500 рублей соответственно. По сравнению с Сочи и Салангой, в Куршавеле жить не так уж дорого – всего 11 700 рублей. В Сочи арифметика такая: Роза Хутор – от 11000 рублей, Горки Город – от 17000 рублей, Газпром – 36000 рублей.

Двухместный номер во время праздников в Шерегеше обойдется около 9 000 рублей. Фото: апарт-отель «Шервуд». Фото: апарт-отель «Шервуд»

Теперь пройдемся по стоимости номеров категории «Стандарт» на двух взрослых. Абзаково, Кировск и Пампорово показывают одинаковый результат – 6000 рублей за ночь. 7500 рублей стоит номер на Танае. На 500 рублей дороже в Домбае и Горном воздухе. Двум туристам в Шерегеше придется заплатить за «Стандарт» 9000 рублей, в Горной Саланге – 12500 рублей. В Сочи номера стоят от 15 000 до 36 000 рублей. Проживание в Альпах обойдется любителям лыж или сноубордов в 30 000 рублей.

Следующая статья расходов – прокат снаряжения. Здесь в тройке лидеров Домбай, Шерегеш и Танай, где прокатчики берут от 450, 500 и 600 рублей за день. 1000 рублей нужно будет отдать за инвентарь на Горной Саланге, в Болгарии – от 1160 рублей. В Кировске снаряжение обойдется в 1200 рублей в Абзаково – 1300 рублей. В Сочи турист заплатит за аренду 1500 рублей. Самый дорогой прокат в Горном воздухе и Куршавеле: 3000 и 3300 рублей.

Когда вы уже заселились в гостиницу, взяли в прокат лыжи или сноуборд, самое время подняться на гору. Сравним стоимость разового подъема и ски-пасса на целый день. Один подъем в Шерегеше стоит от 90 рублей. По 100 рублей за подъем нужно отдать на Танае и Горной Саланге. Чуть дороже в Домбае и Горном воздухе – 150 рублей. 300 рублей стоит подъем в Абзаково и Кировске. 800 рублей стоит пройти на подъемник в Помпорово. В Сочи разовый подъем будет стоить от 300 до 1450 рублей.

В Сочи разовый подъем будет стоить от 300 до 1450 рублейФото: Артур ЛЕБЕДЕВ

Ски-пасс на весь день в Шерегеш обойдется в 1200 рублей, как и в Горной Саланге. На Танае безлимит стоит 1100 рублей. Однако отметим, что на Танае гора куда меньше, чем в Шерегеше. В Кировске ска-пасс стоит 1400 рублей, в Домбае – 1700 рублей, в Абзаково – 2000 рублей. В Сочи ски-пасс обойдется в сумму от 2750 до 3150 рублей. На курорте Горный воздух пятичасовой ска-пасс будет стоить 750 рублей за пять часов, абонемент на два дня – 2800 рублей. Безграничное катание в течение дня по склонам Болгарии обойдется в 2320 рублей, а в Альпах – 4700 рублей.

Самые доступные услуги инструкторов в Горном воздухе: за часовое занятие вы отдадите 1300 рублей. В Шерегеше инструктор стоит 1800 рублей в час. Самые дорогие специалисты работают в Сочи и Куршавеле. Берут они по 3000 и 6600 рублей соответственно.

Обед на горнолыжном курорте обойдется вам в 400-500 рублейФото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Вы можете приехать на горнолыжный курорт и вообще ни разу не подняться на гору, однако кушать вы точно захотите. Поэтому одна из самых важных статей расхода – стоимость обеда. Дешевле всего можно поесть в Домбае. Средний чек там составляет 300 рублей. В Горном воздухе обед обойдется в 400 рублей. На 10 рублей дороже в Абзаково. 450 рублей вы заплатите на Танае. В Шерегеше и Кировске средний чек составит 500 рублей, в Горной Саланге – 600 рублей. Обед в Сочи стоит, как и в Болгарии, 1000 рублей. Ланч в Альпах в среднем обойдется в 4620 рублей.

Многие любители горнолыжного отдыха убеждены в том, что после дня активного катания необходимо обязательно сходить в баню или сауну, мол, после этого на утро не так будут болеть мышцы.

Итак, поход в оздоровительный центр в Кировске обойдется в 300 рублей в час за одного человека. В Пампорово в два раза дороже – 600 рублей в час с человека. Поход в сауну вшестером будет стоить 1200 рублей в Домбае, 1500 рублей в Горном воздухе и Абзаково, 1800 рублей в Шерегеше. Баня на восемь человек в Горной Саланге будет стоить 2000 рублей. Сауна на шесть человек на Танае обойдется в 2500 рублей. Услуги СПА в Сочи стоят от 1500 до 3000 рублей. Попариться в Альпах можно за 2600 рублей час с человека.

Отдых во французских Альпах будет стоить в день около 30 тысяч рублейФото: Евгения ГУСЕВА

Если сложить все пункты нашего сравнения, то самым экономным курортом с учетом проживания в одноместном номере будет Кировск. Здесь туристу достаточно 5900 рублей в день. Самыми дорогими курортам являются Сочи и Куршавель, где по самым скромным подсчетам вы отдадите 22 500 рублей и 33520 рублей соответственно. Чтобы отдохнуть один день в Шерегеше на праздники вам нужно будет отложить 7800 рублей.