В Кузбасс идет резкое похолодание

В ближайшие дни в Кузбасс придут морозы. Из-за резких перепадов температуры и давления метеочувствительные люди могут испытывать дискомфорт.

Уже в пятницу северо-западный ветер усилится до 12-17 метров в секунду, будет идти снег, ожидаются метели, гололедица и изморозь. И если днем на территории региона будет держаться температура в пределах -4…-9 градусов, то к ночи она опустится до -22…-27, и лишь местами - до -16…-21. При пояснении столбики термометров могут преодолеть и 30-градусную отметку.

В субботу холодный атмосферный фронт сменится теплым. По-прежнему будет идти снег, а порывы теперь уже юго-западного ветра будут такими же сильными, как и накануне. Днем ожидается -10…-15 градусов, но кое-где будет значительно теплее – до -3. А вот к ночи похолодает до -12…-17 градусов, местами – до -23.

- В воскресенье днем в большинстве районов области еще сохранится снег, метели, а в ночные часы уже преимущественно без осадков, - рассказала Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. - Днем прогнозируем прохождение холодного фронта, усиление северо-западного ветра до 17-22 метров в секунду и постепенное установление морозов.

В последний выходной день на неделе днем еще будет сохраняться относительно комфортная зимняя температура: 8-13 градусов мороза. Но местами ожидается до -19, а к ночи и вовсе похолодает до -20…-25 градусов. Местами по области ожидается до -32 градусов.

В понедельник же днем столбики термометров опустятся до -20 градусов, а к ночи - и до -27. при этом осадков в первый рабочий день недели не ожидается.