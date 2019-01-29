2019-01-29T07:51:15+03:00
Происшествия

«Ожоги 50 процентов тела»: В Кузбассе на трех рабочих вылился раскаленный чугун

Следственный комитет начал проверку
Кирилл ЧАЩИН
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Раскаленный чугун расплескался и попал на трех рабочих. Фото: ЕВРАЗ ЗСМКРаскаленный чугун расплескался и попал на трех рабочих. Фото: ЕВРАЗ ЗСМК
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В Новокузнецке на Западно-Сибирском металлургическом комбинате пострадали трое рабочих. На женщину и двух мужчина попал раскаленный чугун. Один пострадавший находится в критическом состоянии.

ЧП на АО «ЕВРАЗ ЗСМК» произошло днем 26 января. Как рассказали СУ СК по Кемеровской области, пять человек работали в доменном цеху и занимались прочисткой главного желоба в доменной печи. Машинист на мостовом кране слишком резко опустила чушку в желоб с чугуном, из-за чего произошел всплеск горячего сплава. Раскаленный металл попал на двух горновых рабочих и кабину машиниста крана, которая находилась в 15-20 метрах. Кабина сразу же загорелась. Прибывшие на место спасатели потушили кран и оказали первую помощь пострадавшим.

– Пострадавших доставили в ожоговое отделение городской больницы. У двух горновых ожоги 10 процентов тела. Машинист крана, женщина, находится в реанимации с ожогами 50 процентов тела, – рассказала Катерина Гузенко, старший следователь следственного отдела по Новокузнецку СУ СК по Кемеровской области.

Сейчас следователи проводят проверку. Правоохранители изучат всю техническую документацию и должностные инструкции, а также установят ответственных за проведение указанной технологической процедуры.

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