В Новокузнецке после модернизации открыт уникальный завод по переработке мусора

В Новокузнецке после реконструкции запущен завод полигона твердых коммунальных отходов «ЭкоЛэнд». Здесь появилась новая технологическая линия, которая позволила увеличить мощность завода в два раза. И это – далеко не все новшества.

Новый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами зоны «Юг» начал свою работу еще 1 июля 2018 года. В зоне ответственности регоператора «ЭкоТек» весь юг Кузбасса, от Краснобродского до Таштагола. В это же время стали закрываться опасные полигоны на этой территории. А следовательно – появилась потребность в увеличении мощности «ЭкоЛэнда» и снижении воздействия полигона на окружающую среду.

После модернизации мощность завода увеличилась в два раза.Фото: Екатерина РОМАНОВА

- Вместе с регоператором мы модернизируем наши полигоны и приводим их в соответствие с требованиями российского законодательства. Полигон «ЭкоЛэнд» – единственный за Уралом, эксплуатирующий автоматическую линию сортировки. Здесь выстроен весь цикл по обращению с отходами: от приема мусора до сортировки, сбора вторсырья и безопасной утилизации, подчеркнул начальник департамента Кирилл Десяткин

Если до модернизации полигон мог принимать до 200 тысяч тонн отходов в год, то теперь – 400 тысяч тонн. При этом до 50 процентов органики и отходов мелкой фракции извлекаются во время предварительной обработки на роторном сепараторе. Затем отходы проходят сортировку и могут быть направлены в переработку, использованы вторично. А это значит, снижается воздействие на окружающую среду.

Все отходы проходят тщательную сортировку.Фото: Екатерина РОМАНОВА

- Полигон «ЭкоЛэнд» – наш прямой подрядчик, мы работаем в тесной связке и заинтересованы в улучшении и расширении возможностей полигона по приему отходов, - отметил управляющий директор ООО «ЭкоТек» Андрей Функ. - Теперь выборка вторсырья увеличивается в 1,7 раза, а значит, гораздо меньше отходов уходит на захоронение. В ближайших планах – организация рентабельной переработки вторсырья.

В ближайших планах – организация рентабельной переработки вторсырья.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Уже в этом году на полигоне начнут перерабатывать ПЭТ-бутылки: из них изготовят ПЭТ-флексу, из которой, в свою очередь, можно будет производить синтепон, текстиль и многое другое. а пленочные пластики будут переработаны в печное топливо. Органические же отходы попадут на участок по производству технического грунта методом компостирования. Новое производство подразумевает и создание новых рабочих мест. Планируется, что в 2019 году 60 человек смогут получить работу на «ЭкоЛэнде».