Театр начинается с детского сада

Мы знаем, что на актеров учат в вузах и училищах, кое-где можно встретить театральные студии при школах. Занятие же лицедейством в детских садах - явление редкое. В кемеровском детсаду № 32 работают целых пять театральных кружков, где занимаются дети от двух лет. Накануне мы оценили успехи ребят.

Король, который хочет быть Человеком-пауком

Богдан - светловолосый пятилетний мальчик. Но когда он надевает красный плащ и корону, выходит на середину актового зала, то превращается в Царя. По сюжету у него есть помощники, два близнеца из ларца, которым он дает разные поручения. Помощников играют еще двое мальчишек в красных рубахах с вышитыми узорами. Заметно, что педагоги серьезно подходят к реквизиту, костюмам и музыке. «Хочу на русалочек посмотреть», - говорит Царь, и на импровизированную сцену выплывают девочки в голубых нарядах и начинают танцевать, звеня маленькими колокольчиками.

После выступления Богдан признается, что ему очень нравится играть в театре, хотя это непросто дается, ведь нужно столько учить наизусть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/689403" frameborder="0"></iframe> Драматический театр в детском саду.

- Кого сыграл сегодня? - спрашиваем Богдана о роли.

- Короля.

- Какой был Король?

- Добрый я.

- У тебя и помощники были?

- Двое из ларца, одинаковых с лица.

- Кого бы ты еще хотел сыграть, есть любимый персонаж?

- Человека-паука.

- А кого играть не хочешь?

- Кощея Бессмертного.

Не дожидаясь Мышки

Следующую сценку показывают ребята из театра кукол. Как положено, вынесли ширму, за которой стояли юные актеры. Они изображали персонажей, а четверо ребят перед ширмой озвучивали происходящее. Сценка была про небылицы. Хотя кто-то и забывал слова, а порой персонажи не поспевали за текстом, выступление закончилось аплодисментами.

Малыши показывают мини-спектакль «Репка»Фото: Кирилл ЧАЩИН

В это время в кабинете на втором этаже детки из младшей группы ставили «Репку». Кажется, что малыши на самом деле хотят вытянуть репку - сидящего на табурете мальчишку с шапкой в виде вышеупомянутого корнеплода - еще до появления Мышки. Жучке, Внучке, Бабке и остальным так нравится происходящее, что они вовсю хохочут.

В соседнем кабинете - театр теней. Старшие ребята рассказывают историю младшим. Мама одного из актеров, четырехлетнего Саши, Эллина Максимова фотографирует выступление сына. После спектакля она рассказывает о том, что дает мальчику актерство.

- Ребенка учат держать себя на сцене, красиво говорить, перевоплощаться, вживаться в роль, чтобы зрители могли увидеть в нем персонажа, - говорит Эллина. - Сын нам стал дома сказки рассказывать. Если где-то в парке есть сцена, он может на нее выйти и прочитать стихотворение. До садика он не был таким раскрепощенным.

Ребята за ширмой создают театр тенейФото: Кирилл ЧАЩИН

Пять театров под одной крышей

Театр в первом корпусе детского сада № 32, что находится на Октябрьском проспекте, появился лет пять назад. И ребятишки, и родители были в восторге от него, поэтому когда в декабре 2018 года открыли второй корпус на Московском проспекте, родители дружно решили развивать театральное направление и здесь. Так появились даже не один, а пять театров: драматический, кукольный, музыкальный, театр теней, и еще театр мультипликации и пластилинографии. Занимаются с детьми педагоги детского сада.

- Театр включает в себя и живопись, и литературу, и музыку и другие искусства. Через театр мы учим детей быть добрыми, различать добро и зло, становиться успешнее и увереннее в себе, развивать различные способности, - говорит заведующая детсадом Оксана Степанова. - Театр помогает раскрепоститься, найти себя, раскрыть свой дар. Неталантливых детей нет.