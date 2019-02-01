Как в Кузбассе записать первоклассника в школу

До первого звонка, который прозвенит в честь первоклассников 1 сентября, еще очень далеко. Но уже сегодня, 1 февраля, во всех школах Кузбасса начался прием заявлений о приеме в первый класс. Как и когда это делается, могут ли отказать в приеме ребенка в школу и что делать, если будущий первоклассник не планирует посещать общеобразовательное учреждение, мы спросили у специалистов Департамента образования и науки Кемеровской области.

Подаем заявление

Для того, чтобы подать заявление о зачислении ребенка в первый класс, можно лично прийти школу или сделать это при помощи интернета – через едины портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru или личный кабинет cabinet.ruobr.ru. При этом понадобятся несколько документов: заявление на имя директора школы, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории и паспорт или иной документ, который удостоверяет личность родителя или законного представителя ребенка.

К слову, на первое сентября будущему первокласснику должно быть не менее шести лет и шести месяцев и не более восьми лет. Однако по заявлению родителей ребенок может пойти в первый класс в более раннем или позднем возрасте.

Буквы разные писать…

А нужно ли умение читать и писать будущему первокласснику? Ведь именно этому учат в многочисленных прогимназиях, развивающих центрах и подготовительных курсах для дошколят.

- Хорошая прогимназия, действительно, может подготовить ребенка к школе, если у самих родителей нет на это времени, - говорит Оксана Лахно, учитель начальных классов высшей категории новокузнецкой общеобразовательной школы №26. - Если же родитель в состоянии систематически заниматься с ребенком – разговаривает с ним, учит стихи, развивает мелкую моторику, учит наблюдать за окружающим миром, - этого будет достаточно. Само же посещение прогимназии не является обязательным критерием для поступления в школу.

К слову, в областном Департаменте образования и науки также отметили, что обучение в прогимназии является платной дополнительной услугой и вовсе не гарантирует зачисление в ту школу, гимназию или лицей, эта услуга оказывается.

Первоклассников всему научат в школе. Главное - чтобы у ребенка была мотивация. Фото: архив КП.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Умение бегло читать также не обязательно для дошкольника. Педагог новокузнецкой школы №26 отмечает, что большинство детей, которые пришли в школу с желанием учиться и знают лишь буквы, быстро нагоняют и даже перегоняют своих читающих сверстников.

Будущий первоклассник, безусловно, должен быть готов к школе. Это значит, он должен уметь концентрировать внимание на одном предмете в течение 20 минут, сдерживать эмоциональные порывы и контактировать с другими детьми, слышать учителя. Оксана Лахно советует в оставшееся до 1 сентября время пробудить интерес (если его нет) к школе. Отправьтесь вместе с ребенком по магазинам за ранцем, ручками, тетрадями, школьной формой и прочими атрибутами нового этапа жизни. Побольше разговаривайте, объясняйте, зачем нужно учиться и что это даст в будущем (не только отдаленном), о том, как уже в сентябре поменяется его социальный статус. Одним словом – замотивируйте своего будущего первоклассника.

Прописка и ее отсутствие

В Кузбассе при зачислении ребенка в школу обязательно учитывается территориальный принцип обучения. То есть, независимо от статуса образовательного учреждения, в первую очередь будут зачислены те, кто проживает на закрепленной территории. Заявления от родителей, чьи дети идут «по прописке», принимаются с 1 февраля до 30 июня. А с 1 июля до 5 сентября с заявлением о приеме ребенка в школу могут обратиться родителей будущих первоклассников, чьи дети зарегистрированы на территории, относящейся к другой школе.

Случается, что родители, желая отдать ребенка в определенную школу, делают ему фиктивную прописку. В этом случае закон суров.

- При наличии у администрации школы подозрения, что граждане, желающие отдать ребенка в первый класс «по месту жительства» оформили фиктивную регистрацию, представители школы могут обратиться в Федеральную миграционную службу, в правоохранительные органы, - прокомментировала заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области Любовь Чванова. – Нарушение установленных законом правил регистрации, а также выявление случаев незаконного проживания или отсутствия жильца по месту фактической прописки влечет за собой административную или уголовную ответственность. Ребенок же может быть отчислен из школы по инициативе администрации.

А если не примут?!

Действительно, бывают ситуации, когда ребенка не могут зачислить в школу или лицей. Однако для этого есть лишь одно основание: отсутствие свободных мест. В этом случае родителям обязательно подскажут, в какой школе, расположенной неподалеку от их дома, есть свободные места. К слову, это относится и к лицеям, и к гимназиям, и к общеобразовательным школам.

Школа на ремонте…

И все-таки случаются нестандартные ситуации. Например, школа, куда ребенок относится по прописке, закрывается на ремонт. Что делать в этом случае? В Департаменте образования отметили, что родители могут смело подавать заявление о зачислении будущего первоклассника именно в «свою» школу. На время ремонта учебный процесс, скорее всего, будет организован в здании другой образовательной организации. При этом уроки вести будут учителя из «своей» школы.

Родители могут выбирать форму и место для получения образования. Фото: архив КП.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

А мы в школу не пойдем!

Конечно же, просто так отказаться от школы родители не могут: каждый ребенок имеет право на образование. Но выбрать, где именно и в какой форме ребенок будет учиться, можно. Так, Закон об образовании гласит, что ребенок может получать знания и в формате семейного образования и самообразования. При этом родители должны уведомить о своем намерении и зачислить ребенка в общеобразовательную организацию, где он будет проходить промежуточную и государственную итоговую аттестацию. Другими словами, ребенок числится в школе, сдает там экзамены, а занимается дома – с родителями или самостоятельно.

Также современные дети могут получать образование и в частной школе. Однако родителям следует обратить внимание на несколько аспектов.

- Частная образовательная организация должна иметь лицензию на право осуществления образовательной деятельности. В лицензии указываются виды (уровни) образования, по которым школа имеет право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных услуг, - отметила замначальника департамента Любовь Чванова. – Наличие государственной аккредитации образовательной деятельности позволяет школе выдавать аттестаты о полученном образовании. Если аккредитация не получила, школа имеет право только на обучение без права выдали документа гособразца.

Всего через семь месяцев сегодняшние дошколята станут гордо называть себя первоклассниками. Пока же их родителям предстоит подготовить дошколенка к новому этапу жизни и определиться со школой, где их ребенок получит новые знания и обязательно найдет новых друзей.