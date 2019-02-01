2019-02-01T13:59:06+03:00
Общество

В Кузбассе будут развивать фундаментальную науку

Соглашение о сотрудничестве с Российским фондом фундаментальных исследований подписала коллегия администрации Кемеровской области
Екатерина РОМАНОВА
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Глава Кемеровской области Сергей Цивилев и председатель совета Фонда академик РАН Владислав Панченко подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: пресс-служба администрации Кемеровской области.Глава Кемеровской области Сергей Цивилев и председатель совета Фонда академик РАН Владислав Панченко подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: пресс-служба администрации Кемеровской области.
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Глава Кемеровской области Сергей Цивилев и председатель совета Фонда академик РАН Владислав Панченко подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому регион получает возможность проводить региональные конкурсы проектов фундаментальных научных исследований и регионального конкурса проектов организации российских и международных научных мероприятий.

- Научные исследования необходимы для развития науки, для обеспечения технологического рывка. Уже сегодня роботизация и автоматизация способствуют повышению уровня жизни людей, - подчеркнул Цивилев. Он отметил, что надеется на длительное и плодотворное сотрудничество Кузбасса и Фонда.

Благодаря региональным конкурсам фундаментальные научные исследования получат поддержку, появится возможность обмениваться результатами исследований по научным проектам, поддерживать как научные коллективы, так и отдельных ученых, работающих на территории Кемеровской области. Примечательно, что финансирование проектов будет проводиться администрацией Кемеровской области и Российским фондом фундаментальных исследований в равных долях. Для организации конкурса создан региональный экспертный совет, в который вошли ведущие учёные и исследователи Кузбасса.

- На конкурс проектов фундаментальных научных исследований, конкурс проектов фундаментальных научных исследований, выполняемых молодыми учеными, и конкурс проектов организации российских и международных научных мероприятий могут быть представлены проекты по ряду научных направлений, - сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Среди таких направления - совершенствование технологий переработки угля и выемки угольных пластов, инновационные технологии в металлургии, угледобыче, машиностроении и строительстве, утилизация углеродсодержащих отходов и рекультивации техногенных ландшафтов, селекция и семеноводства зерновых культур и картофеля, исследование проблем травматологии-ортопедии и другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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