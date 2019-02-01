Шесть человек пострадали при столкновении автобуса и грузового состава в Кузбассе

В Новокузнецке днем 1 февраля на железнодорожном переезде столкнулись пассажирский автобус и грузовой состав. Пострадали шесть человек.

Около двух часов дня на нерегулируемом железнодорожном переезде в городе Новокузнецке произошло дорожно-транспортное происшествие. Рейсовый автобус «НЕФАЗ» следовал по маршруту №102, «Новокузнецк-Терехино». В салоне находились 30 человек. Как обычно, автобус подъехал к нерегулируемому железнодорожному переезду, и вдруг пассажиры почувствовали сильный удар, от которого автобус развернуло. Посыпалось разбитое стекло...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/689464" frameborder="0"></iframe> Автобус столкнулся с поездом в Кемеровской области.

Пассажиры почувствовали удар, а потом посыпалось разбитое стекло. Фото: Управление по транспорту и связи города Новокузнецка.

Как оказалось, автобус столкнулся с грузовым поездом, который следовал на шахту «Антоновская» на погрузку. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек. У четверых, по предварительным данным, врачи диагностировали ушибы. Еще двоих доставили в больницу. В Чистогорской амбулатории оказались женщина 1949 года рождения с ушибами и девочка 2009 года рождения с рваной раной лица.

Грузовой состав, состоящий из 71 вагона, с рельсов не сошел, также не были повреждены пути. Автобус, хоть и получил повреждения, смог самостоятельно продолжить движение.

Несмотря на повреждения, автобус самостоятельно продолжил путь. Фото: Управление по транспорту и связи города Новокузнецка.

Известно, что нерегулируемый железнодорожный переезд находится на тупиковой технологической железнодорожной ветке, которая обслуживает угледобывающие предприятия. На месте работали спасатели, сотрудники ГИБДД, экипажи скорой помощи. Как сообщает Управление по транспорту и связи города Новокузнецка, водитель автобуса пояснил, что на переезде не работала сигнализация, запрещающая проезд. На месте работает следственно-оперативная группа и экипажи ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.