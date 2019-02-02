Как в Новокузнецке провести выходные весело и ярко

Что зависит от булавки?

Торопимся узнать это на «Свадьбе Кречинского»!

Булавка с бриллиантами стала причиной грандиозного скандала. Только представьте: заядлый игрок приходит к ростовщику и предъявляет ему драгоценное украшение. Но во время сделки что-то идет не так, и в руках ростовщика оказывается обычная побрякушка. Казалось бы – обычная история мошенничества, если не знать всей ее подоплеки. А дело было так. Господин Кречинский, живущий только игрой, слегка поиздержался. Ему срочно нужны деньги, да только где их взять? И тогда мужчина решает жениться – благо, за влюбленной в него девушкой дают вполне приличное приданное! Одна беда: не хватает каких-то трех тысяч рублей на предстоящие свадебные расходы. И тут на глаза мужчине попадается та самая безделушка, точь-в-точь такая же, как и настоящая драгоценность его невесты. Ну как тут удержаться и не заложить фальшивый бриллиант!

Кстати, в основе пьесы – реальный рассказ об игроке, сумевшем обвести ростовщика вокруг пальца и заложить фальшивый бриллиант. Женитьба, конечно, не состоялась, а вот история вдохновила Александра Сухово-Кобылина написать пьесу. Детективная интрига, драматизм, много юмора, реплики, которые уже давно разошлись на цитаты, и герои, чьи имена стали нарицательными.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

3 февраля, начало в 18:20

Цена билетов: от 250 до 650 рублей.

От светца до светильника: погружаемся в удивительный мир света. Фото: музей-заповедник "Кузнецкая крепость"

От светца до светильника

Погружаемся в удивительный мир света

Сейчас даже самые маленькие дети могут движением одного пальчика осветить всю комнату или даже квартиры: для этого достаточно всего лишь нажать кнопку выключателя. А ведь когда-то после захода солнца освещение в домах зависело от совершенно других осветительных «приборов». Лучины, светцы, светильники, масляные и керосиновые лампы, свечи, фонари… Все они были очень разными. Одни светили ярче и чище, другие нещадно чадили и давали совсем мало света.

Сегодня, конечно же, в домах и квартирах используются совершенно другие осветительные приборы, и работают они от электричества. А познакомиться с тем, как со временем преображались светильники можно в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость». Увлекательное путешествие вглубь времен не просто поможет узнать, какими приборами освещали помещения до появления электрической лампы, какими бывают керосиновые лампы и фонари, но и подарит множество светлых эмоций

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, тел.: (384-3) 36-00-92

время работы: понедельник-пятница с 9.30 до 17.30, суббота-воскресенье с 10.00 до 17.00

Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 150 рублей.

«Про ум и глупость»: сказка – ложь, да в ней намек! Фото: театр кукол "Сказ"

«Про ум и глупость»

Сказка – ложь, да в ней намек!

Каждая сказка, на первый взгляд, всего лишь забавная история, рассказанная для того, чтобы время скоротать. Но на самом деле за внешней легкостью сюжета скрывается глубокий жизненный смысл, урок да повод еще раз задуматься о каких-то вещах, взаимоотношениях и умении находить выход из любой ситуации.

Вот, например, Лис и Дрозд, разгуливая по лесу, оказываются на лесной полянке. И каждому из них так нравится эта самая полянка, что они решают остаться здесь и устроить свое жилище. Правда, о наличии будущего соседа ни Лис, ни Дрозд еще даже не подозревают. И все-таки однажды им придется повстречаться и узнать о неприятном соседстве.

Смогут ли Лис и Дрозд поддерживать добрососедские отношения? Как будут развиваться события? Приходите на спектакль, и вы сами все узнаете…

Театр кукол «Сказ»

пр. Металлургов, 31

3 февраля, начало спектаклей в 12:00 и 14:00

Цена билетов: от 100 до 250 рублей рублей.

Спешим на V ежегодный открытый областной конкурс «Глобус Талантов». Фото: Содружество "Ярские люди"

Целый мир талантов!

Спешим на V ежегодный открытый областной конкурс «Глобус Талантов»

Каждый человек в чем-то да имеет талант. Одни танцуют настолько завораживающе, что невозможно оторвать глаз от движений танцоров. Другие поют так, что заслушаешься, а третьи обладают талантом веселить окружающих.

Немало таких талантов и в Кузбассе. И вот уже пятый год подряд взрослые и дети демонстрируют свои способности на площадке ТРЦ «Глобус». На конкурсе «Глобус талантов» у каждого есть возможность возможность показать себя, получить признание и новый опыт, занять призовые места, найти новых друзей и открыть для себя новые виды творчества!

Кстати, на конкурсе можно выступать в шести жанрах: вокал, хореография, художественная гимнастика, цирковое искусство, художественное слово, кавер (пародия на выступление известного артиста). Возраст участников – от трех лет, а верхняя планка попросту не установлена! Так что если вы готовы заявить на весь Кузбасс о своих способностях, этот конкурс- для вас!

Внимание, участие в конкурсе предполагает организационный взнос. Для зрителей вход свободный.

ТРЦ «Глобус»

ул. Тольятти, 272

кастинг 3 февраля в ТЦ «Ника», начало в 13:00

кастинги 10, 17 февраля в ТРЦ «Глобус», начало в 13:00

финал: 24 февраля, начало в 13:00

Вход для зрителей свободный.