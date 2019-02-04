Кипяток на морозе: Кузбассовцы присоединились к дубак-челленджу

40-градусные морозы не страшат сибиряков, а лишь подвигают на зимние забавы. Такие, как «кипяток на морозе». Если вы до сих пор не сделали фотографию с ледяным ореолом, поспешите, пока погода соответствует!

Нынче в Сибири морозно, оттого-то многие припомнили забаву, в которой соединяется физика и искусство – кипяток на морозе. Суть его проста: нужно взять емкость с кипятком и резким движением рук вылить его себе за спину. В результате получится своеобразный ореол из мелких льдинок и пара. Вот, например, кемеровчанин Михаил Довыденко вместе с Клавдией Подлесновой проверили, как ведет себя кипяток на морозе в -30 градусов. Взяли с собой пару термосов кипятка и принялись экспериментировать. Получилось красиво!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/689983" frameborder="0"></iframe> Кипяток на морозе в Кемерове..Видео: Михаил Довыденко

Михаил Довыденко вместе с Клавдией Подлесновой проверили, как ведет себя кипяток на морозе в -30 градусов. Фото: Михаил Довыденко.

- Чтобы получился хороший снимок, нужна сноровка. Мы сделали несколько попыток, и все получилось! – рассказал Михаил. – Самое сложное – добиться сочетания удачного ракурса, движения камеры, фокуса и чтобы вода в этот момент красиво полетела!

Все получилось с первой попытки! Фото: из личного архива Анны Никольской.

Новокузнечанка Анна Никольская вместе с подругами по команде КВН «Группа риска» тоже присоединились к челленджу, пока отдыхали в санатории в Зенковском парке. Взяли чайник с водой и отправились экспериментировать. Правда, чайник на улицу не выносили, чтобы вода оставалась как можно более горячей.

- Чем вода горячее, тем быстрее она застывает, это парадокс Мпембы, - рассказала Анна. – Мы вылили целых два чайника! А удачное фото получилось уже с первой попытки.

Еще одна новокузнечанка – Алиса Веревкина – отчаянная девушка! Делать фото с кипятком на морозе она решила без куртки. Много кипятка тоже решила не брать – а вдруг не получится?! Тем не менее, эффектное фото и видео получилось с первого раза!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/689982" frameborder="0"></iframe> Кипяток на морозе в Новокузнецке..Видео: Алиса Веревкина

Кемеровчанин Александр Родин – любитель волейбола, поэтому и на фото дубак-челенджа он буквально парит в воздухе с ледяным ореолом вокруг. В -34 градуса ему потребовалась всего одна попытка и одна кружка кипятка, чтобы получилась по-настоящему зимняя фотография.

Александр Родин буквально парит в воздухе в ледяном ореоле. Фото: из личного архива Александра Родина.

Для того, чтобы все получилось, нужно совсем немного: хорошее настроение, кипяток, фотокамера и готовность экспериментировать. А вы уже стали участником #дубакчеллендж?