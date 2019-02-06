2019-02-06T04:38:53+03:00
Общество

Google покажет кузбасские города иностранцам

В регионе будет запущен проект «Прошагай город»
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Достопримечательности моногородов должны появиться в маршрутах туристов. Фото: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»Достопримечательности моногородов должны появиться в маршрутах туристов. Фото: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»
Изменить размер текста:

Интересные места кузбасских моногородов появятся на Google-картах. Регион присоединится к проекту «Прошагай город», который должен привлечь иностранных туристов.

Об этом в областной администрации на обучающем семинаре-совещании рассказала генеральный директор Фонда развития моногородов МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева.

– Проект «Прошагай город» мы придумали вместе с главами моногородов. Суть в следующем. Мы договорились c компанией Google, что те достопримечательности, которые есть в наших моногородах, будут нанесены на карту Google. Там должны появиться объекты, где можно поесть, переночевать, куда можно сходить, театры, памятники архитектуры. Это все то, чем гордятся города, – говорит Ирина Макиева. – В каждом городе есть, что посмотреть. Мы очень хотим, чтобы турист не только из России, но из-за рубежа, зайдя в Google-карты, увидел, что есть такой город, решил поехать туда и сделал маршрут по интересным местам.

По словам директора фонда, участники акции должны следовать по выбранному маршруту с смартфоном или планшетом, фотографировать достопримечательности и отмечать их на Google-карте, оставляя описание объекта. После этого, в комиссия в Google оценит фотографию и объект. Если комиссия решит, что это является ценностью для туриста, то место появится на картах.

6 февраля проект «Прошагай город» будет запущен в городе Сатка Челябинской области. После этого технологию передадут кузбасским моногородам.

Отметим, что в программе развития моногородов участвуют четыре города: Анжеро-Судженск, Юрга, Таштагол и Новокузнецк.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
34 пожарных тушили двухэтажный дом в Кемерове
Врача из Таштагола подозревают в служебном подлоге
Новокузнечанин подпольно изготовил 1800 боеприпасов
В Новокузнецке водитель КамАЗа едва не замерз на трассе
Трое кузбассовцев избили собутыльника за отказ назвать пин-код
«Этого не будет!»: Сергей Цивилев выступил против разреза возле Новокузнецка
375 кузбасских школьников и студентов напишут итоговое сочинение
Россельхозбанк вошел в пятерку лидеров по организации размещений облигаций
Сергей Цивилев пообещал поддержать пять победителей регионального Стартап тура
Следователи проверяют сообщения о невыплате зарплаты кузбасским горнякам
100-тысячный штраф заплатит кемеровский предприниматель за незаконную продажу алкоголя
Кемерованин пришел мириться с бывшей сожительницей с ножом
В кузбасском городе детей подвергали вредному излучению
263 школы и 37 детских садов закрыли на карантин в Кузбассе
В Новокузнецке оштрафовали молодую проститутку
В Новокузнецке ночью полыхала «девятка»
В кузбасском частном детском саду обнаружили радон
31 января состоялось заседание Наблюдательного совета Россельхозбанка
В Кузбассе заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 10 процентов
Семь детей и восемь взрослых спаслись из горящей 11-этажки в Новокузнецке
В Кузбассе столкнулись бензовоз и грузовой состав
Сергей Цивилев потребовал снести опасный долгострой в кратчайшие сроки
В Кузбассе на дороге загорелся грузовик
Волонтеры рассказали кемеровчанам о симптомах рака
В Таштаголе девушка взломала торговый центр отверткой
В Новокузнецке мужчина устроил представление, чтобы украсть алкоголь