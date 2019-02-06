Google покажет кузбасские города иностранцам

Интересные места кузбасских моногородов появятся на Google-картах. Регион присоединится к проекту «Прошагай город», который должен привлечь иностранных туристов.

Об этом в областной администрации на обучающем семинаре-совещании рассказала генеральный директор Фонда развития моногородов МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева.

– Проект «Прошагай город» мы придумали вместе с главами моногородов. Суть в следующем. Мы договорились c компанией Google, что те достопримечательности, которые есть в наших моногородах, будут нанесены на карту Google. Там должны появиться объекты, где можно поесть, переночевать, куда можно сходить, театры, памятники архитектуры. Это все то, чем гордятся города, – говорит Ирина Макиева. – В каждом городе есть, что посмотреть. Мы очень хотим, чтобы турист не только из России, но из-за рубежа, зайдя в Google-карты, увидел, что есть такой город, решил поехать туда и сделал маршрут по интересным местам.

По словам директора фонда, участники акции должны следовать по выбранному маршруту с смартфоном или планшетом, фотографировать достопримечательности и отмечать их на Google-карте, оставляя описание объекта. После этого, в комиссия в Google оценит фотографию и объект. Если комиссия решит, что это является ценностью для туриста, то место появится на картах.

6 февраля проект «Прошагай город» будет запущен в городе Сатка Челябинской области. После этого технологию передадут кузбасским моногородам.

Отметим, что в программе развития моногородов участвуют четыре города: Анжеро-Судженск, Юрга, Таштагол и Новокузнецк.