При пожаре в многоэтажке в Новокузнецке погиб отец с 3-летним сыном

Днем 6 февраля в Новокузнецке при пожаре в одном из многоэтажных домов погиб мужчина со своим трехлетним сыном. Еще девятерым жителям дома удалось спастись.

Накануне днем в одной из новокузнецких многоэтажек на улице Запорожской разыгралась трагедия. Мать трехлетнего мальчика оставила сына под присмотром отца, а сама ушла по делам. Спустя некоторое время соседи почувствовали запах дыма и тут же вызвали пожарных. Это было в 15:21. На место тут же выдвинулись шесть единиц техники и 21 пожарный.

- К моменту прибытия первого подразделения горела квартира на четвертом этаже, в подъезде жилого дома наблюдалось небольшое задымление, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. – До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировали девять человек, среди них – трое детей.

В результате пожара в квартире обгорели вещи и мебель. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, при этом очаг возгорания находился на диване. А после того, как пожар был ликвидирован, в комнате было обнаружено тело 36-летнего мужчины, присматривая за своим трехлетним сыном, употреблял спиртные напитки. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в одну из городских больниц. Но, несмотря на реанимационные действия врачей, малыш умер.

- По факту пожара ведется доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе областного Следкома. – Семья была неблагополучной, состояла на профилактическом учете.