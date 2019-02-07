2019-02-07T08:09:18+03:00
Происшествия

При пожаре в многоэтажке в Новокузнецке погиб отец с 3-летним сыном

В причинах трагедии разбирается Следственный комитет
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
При пожаре в многоэтажке в Новокузнецке погиб отец с 3-летним сыном. Фото: vk.comПри пожаре в многоэтажке в Новокузнецке погиб отец с 3-летним сыном. Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Днем 6 февраля в Новокузнецке при пожаре в одном из многоэтажных домов погиб мужчина со своим трехлетним сыном. Еще девятерым жителям дома удалось спастись.

Накануне днем в одной из новокузнецких многоэтажек на улице Запорожской разыгралась трагедия. Мать трехлетнего мальчика оставила сына под присмотром отца, а сама ушла по делам. Спустя некоторое время соседи почувствовали запах дыма и тут же вызвали пожарных. Это было в 15:21. На место тут же выдвинулись шесть единиц техники и 21 пожарный.

- К моменту прибытия первого подразделения горела квартира на четвертом этаже, в подъезде жилого дома наблюдалось небольшое задымление, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. – До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировали девять человек, среди них – трое детей.

В результате пожара в квартире обгорели вещи и мебель. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, при этом очаг возгорания находился на диване. А после того, как пожар был ликвидирован, в комнате было обнаружено тело 36-летнего мужчины, присматривая за своим трехлетним сыном, употреблял спиртные напитки. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в одну из городских больниц. Но, несмотря на реанимационные действия врачей, малыш умер.

- По факту пожара ведется доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе областного Следкома. – Семья была неблагополучной, состояла на профилактическом учете.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Жильцы сгоревшей коммуналки судились с соседом снизу: «Нас с нижней квартирой разделяла буквально фанерка»
Чтобы увеличить высоту потолков, американец, владевший до дочери Башмета квартирой на 5-м этаже, убрал весь потолок, в том числе и жаропрочный слой. И эту перепланировку признали законной [видео]
Новости 24