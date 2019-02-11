Двое детей погибли на пожаре в частном доме в Новокузнецке

В Куйбышевском районе Новокузнецка ночью загорелся частный жилой дом. В результате происшествия погибли двое детей.

Сообщение о пожаре в частном доме по проезду Урюпинский поступило в оперативные службы в 01.32.

- На момент прибытия первого подразделения дом был полностью охвачен пламенем. Самостоятельно до прибытия пожарной охраны эвакуировались пять человек, из них трое детей. В результате пожара обгорела деревянная обрешетка крыши по всей площади, обгорели стены внутри и снаружи, - сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения пожарной безопасности при эксплуатации печей. Пожар был потушен в 01.59. На месте работали 21 сотрудник МЧС и пять единиц техники.

Как сообщил «Комсомольской правде» собственный источник, пожар унес жизни двух детей. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются следователи.