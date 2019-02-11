2019-02-11T06:40:36+03:00
Происшествия

Двое детей погибли на пожаре в частном доме в Новокузнецке

С огнем боролся 21 спасатель
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Куйбышевском районе Новокузнецка ночью загорелся частный жилой дом. В результате происшествия погибли двое детей.

Сообщение о пожаре в частном доме по проезду Урюпинский поступило в оперативные службы в 01.32.

- На момент прибытия первого подразделения дом был полностью охвачен пламенем. Самостоятельно до прибытия пожарной охраны эвакуировались пять человек, из них трое детей. В результате пожара обгорела деревянная обрешетка крыши по всей площади, обгорели стены внутри и снаружи, - сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения пожарной безопасности при эксплуатации печей. Пожар был потушен в 01.59. На месте работали 21 сотрудник МЧС и пять единиц техники.

Как сообщил «Комсомольской правде» собственный источник, пожар унес жизни двух детей. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Коммунальная авария оставила без воды частный сектор в Кемерове
В Кузбассе сгорела обогатительная фабрика
Кемерово встал в утренних пробках
На улице в Кемерове загорелся автомобиль
Мэр Кемерова разыграл свой кубок по хоккею
В Кузбасс привезут трофейную технику и оружие из Сирии
Житель Кемерова отсудил у дорожников больше 300 000 рублей за разбитый BMW
Уже теплее: Синоптики рассказали о погоде в понедельник в Кузбассе
В Кемерове столкнулись две иномарки
Пассажир маршрутки напал на женщину с детьми в Новокузнецке
Снова холодно: Жители Кемерова почувствовали - 39 градусов
«Пивной закон» в действии: В Кузбассе закрылись 24 пивных магазина
Жителей Кемерова напугал окровавленный лифт
В Междуреченске ночью загорелась пятиэтажка
Поджог: В Новокузнецке из горящей квартиры спасли хозяина
В Кузбассе наркоман гулял с пакетом конопли
На кузбасском разрезе загорелся «БелАЗ»
Как в Лондоне: новые электробусы для Новокузнецка покрасили в красный
Аферист украл 20 тысяч рублей у хозяйки саней из Кемерова
В Кемерове при ДТП автомобиль намотался на столб
Агрессивная кемеровчанка напала на двух девочек в подъезде
В Кузбассе работает горячая линия «Школьный учебник»
В воскресенье в Кузбассе будет тепло и немного облачно