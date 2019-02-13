«Попал»: Пьяный чиновник устроил ДТП в Кемерове

Накануне в кемеровском поселке Пионер случилось дорожно-транспортное происшествие: автомобиль выехал на обочину дороги. Примечательно, что, по словам горожан, за рулем находился нетрезвый глава кузбасского поселка.

Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД Кузбасса, ДТП произошло на улице Троицкой города Кемерово.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/691525" frameborder="0"></iframe> Пьяный чиновник попал в ДТП в Кемерове.Видео: vk.com, "Регион 42"

- Водитель легкового автомобиля не выбрал безопасную скорость движения, потерял контроль над управлением, допустил занос, в результате чего машина выехала на полосу встречного движения и совершила наезд на снежный вал на обочине дороги. В момент ДТП в автомобиле пассажиров не было, водитель травм не получил, - рассказали о подробностях ДТП в ведомстве.

Водитель автомобиля согласился пройти медицинское освидетельствование, и оно подтвердило, что мужчина сел за руль будучи пьяным. Когда все протоколы были заполнены, водитель уснул прямо в автомобиле ДПС.

О личности водителя в ведомстве не сообщили, однако очевидцы, снявшие на видео последствия ДТП, уверяют, что за рулем автомобиля находился глава Ясногорского сельского поселения Александр Черепанов. С просьбой подтвердить или опровергнуть информацию, действительно глава поселения попал в дорожно-транспортное происшествие, «Комсомольская правда» обратилась в администрацию Ясногорского сельского поселения Кемеровского района.

- Да, попал, - односложно ответили в администрации и положили трубку.