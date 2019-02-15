Март будет теплым, но с сюрпризами: кузбасские синоптики дали предварительный прогноз

Нынешняя зима полна сюрпризов: то дождь в декабре, то -50 в феврале. И сейчас кузбассовцев волнует вопрос: когда же нам ждать весеннего тепла? На этот вопрос нам дали ответ в Кемеровском гидрометцентре.

Как рассказала Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра, в марте к нам придет не только календарная, но и настоящая весна. Правда, оттепелей и тепла придется немного подождать.

- Март ожидается хорошим весенним месяцем, хотя в Сибири он традиционно носит еще зимний характер, - отметила Наталья Полуэктова. – Наиболее теплой будет вторая половина месяца, а вот в начале марта возможны морозы.

в среднем температуру всего марта будет близка к климатической норме – это -7…-10 градусов. Холоднее всего будет в первой половине месяца – ночью столбики термометров будут опускаться до 20-25 градусов мороза, а местами и до -30. Однако уже к середине месяца потеплеет, и ночные отметки не будут ниже -17 градусов. Дневные же отметки будут в пределах -10…-15 градусов, Постепенно они повысятся до -4…-9 градусов.

Вторая половина марта будет по-весеннему теплой. Ночью температура воздуха будет держаться в пределах -8…-14 градусов, а днем будет гораздо теплее – до пяти градусов тепла. И если в первой половине месяца будет идти снег, то уже в третьей декаде стоит брать с собой зонтики: в пасмурные дни будут идти мокрый снег и дожди.