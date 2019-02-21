2019-02-21T15:47:56+03:00
Происшествия

Женщина погибла под рухнувшей от снега крышей в Кузбассе

Погибшую обнаружил супруг
Екатерина РОМАНОВА
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Женщина погибла под рухнувшей от снега крышей в Кузбассе. Фото: архив КП.Женщина погибла под рухнувшей от снега крышей в Кузбассе. Фото: архив КП.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Накануне в поселке Калары Таштагольского района произошла трагедия. Здесь в одном из честных домов под тяжестью снега обвалилась крыша веранды. Под завалом погибла 45-летняя женщина.

Как стало известно, в среду, 20 февраля, днем хозяйка одного из частных домов поселка Калары Таштагольского района услышала непонятный треск на веранде. Женщина тут же позвонила супругу, который находился на работе, и рассказала об этом. Когда мужчина вечером вернулся домой, он увидел, что крыша веранды обвалилась. Позже под завалами нашли тело 45-летней хозяйки дома. Примечательно, что супруги неоднократно в течение зимы чистили крышу от снега, причем в последний раз – несколько недель назад.

- В настоящее время проводится доследственная проверка по факту обнаружения на территории частного дома тела 45-летней женщины. Предварительно установлено, что произошло обрушение крыши веранды, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - На месте работают следователи, устанавливаются обстоятельства случившегося и точные причины смерти женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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