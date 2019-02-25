Корь все ближе подбирается к Кузбассу

В Кузбассе в 2018 году не было зафиксировано случаев кори. Однако в соседней – Новосибирской – области ситуация с этим заболеванием неблагополучна. Врачи рассказали, как не заболеть корью.

В странах Европы за последние 10 лет наблюдается беспрецедентный рост заболеваемости корью. Все больше случаев заболеваемости отмечается и в России. Так, в сравнении с 2017 годом в 2018 году количество заболевших увеличилось в 3,5 раза: у более чем 3,5 человек была диагностирована корь, причем 1,4 тысячи из заболевших – дети. Однако в России ситуация с корью более стабильно, а случаев заболевания в десятки раз меньше, чем в странах Европы, так как большинство россиян своевременно получили ванкцию.

- По итогам 2018 года в Кемерове не было зарегистрировано случаев заболевания корью, - отметила главный инфекционист Кемеровской области Ольга Бородкина. - Но следует помнить, что это заболевание передается воздушно-капельным путем: при дыхании, кашле, чихании и чревато развитием осложнений.

Корь может протекать достаточно тяжело, независимо от возраста заболевшего. При этом нередко развиваются серьезные осложнения и летальный исход. А единственным способом предотвратить заболевание по-прежнему является прививка против кори. Вероятность заболеть корью у непривитого человека в 6,5 раз выше, чем у того, кто поставил прививку. Начинается же заболевание с обычной высокой температуры.

- Первые признаки кори – высокая температура, светобоязнь и появление сыпи, - рассказала Ольга Бородкина. - Если есть такие симптомы, необходимо вызвать врача на дом, поскольку данное заболевание имеет эпидемиологическую опасность для социума».

Напомним, вакцинация против кори проводится бесплатно в любой медицинской организации по месту жительства или прикрепления, в медицинских кабинетах образовательных организаций.