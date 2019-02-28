2019-02-28T17:23:52+03:00
Общество

В Новокузнецке начинает работу Международный женский форум

На форуме будут говорить о роли женщин в развитии промышленных регионов
Екатерина РОМАНОВА
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Анна Цивилева рассказала о том, где будет проходить форум и какие вопросы на нем будут подняты.Анна Цивилева рассказала о том, где будет проходить форум и какие вопросы на нем будут подняты.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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1-2 марта в Новокузнецке будет проходить первый Международный женский форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов». О том, почему он проходит именно в Новокузнецке и какие вопросы будут подняты участниками форума, рассказала Анна Цивилева.

Порядка 2,5 тысяч делегатов из 16 стран мира и 39 субъектов Российской Федерации соберутся 1-2 марта в Новокузнецке. Как отметила Анна Цивилева, председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области, этот форум отличается от прочих, которые проводились в России и за рубежом. Так, среди его особенностей – проведение стратегических сессий и дискуссий сразу на нескольких площадках города. Важные вопросы бизнеса, культуры, спорта, экологии, здоровья будут обсуждать на десяти площадках. Кроме того, будет организована работа площадок в городах и селах Кемеровской области, на которых можно будет посмотреть трансляцию мероприятия.

- В отличие от аналогичных форумов, которые проходят в разных странах мира, особенность и отличие нашего – это организация 1,22 тысячи площадок в населенных пунктах Кемеровской области, в том числе в отделенных поселках всей области, и на базе промышленных предприятий, - рассказала Анна Цивилева в преддверии начала работы форума. - Посмотреть трансляции этого масштабного мероприятия смогут 80 тысяч женщин Кузбасса.

Проведение такого масштабного форума позволит привлечь внимание к нашему региону, озвучить проблемы и найти пути их решения - в этом уверена Анна Цивилева. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Проведение такого масштабного форума позволит привлечь внимание к нашему региону, озвучить проблемы и найти пути их решения - в этом уверена Анна Цивилева.Фото: Екатерина РОМАНОВА

«Привлечь внимание к Кузбассу»

Анна Цивилева отметила, что многие жители России недостаточно хорошо знакомы с отдаленными регионами, недостаточно знают Сибирь в целом и Кузбасс в частности. А это, по мнению Цивилевой, несправедливо, ведь Кузбасс – один из основных экономически значимых для страны регионов. Впервые оказавшись в Кемеровской области, многие отмечают, насколько здесь хорошо и красиво. А проведение такого масштабного форума как раз дает возможность привлечь внимание к нашему региону, озвучить проблемы и найти пути их решения. Первым городом, который примет Международный женский форум, стал Новокузнецк, а в следующий раз форум будет проходить уже в Кемерове.

Чего хочет женщина?

Название форума говорит само за себя: здесь главными спикерами будут именно женщины. Представительницы разных стран и регионов будут делиться опытом, знакомиться с местной культурой, побывают на разных площадках города и на горнолыжном курорте Шерегеш.

В преддверии форума глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, общаясь с журналистами, отметил, что такие мероприятия нужны и для мужчин. Мэр города заметил, что именно женщины заставляют мужчин двигаться и развиваться, быть лучше. Сами же они успевает не только работать, но и хранить домашний очаг, воспитывать детей и любить своего мужа.

- Эмоциональная нагрузка на женщин больше, чем на мужчин. И на таких форумах мужчинам полезно посмотреть на все происходящее в жизни глазами женщины, - отметил Сергей Кузнецов. - Как в фильме «Чего хотят женщины», когда у героя что-то произошло, и он начал слышать мысли женщин. Здесь же нам не нужны никакие метаморфозы, как в фильме. Мы просто смотрим на наших женщин и должны прислушаться к ним, быть рядом и во многом увидеть то, чего они хотят.

"На таких форумах мужчинам полезно посмотреть на все происходящее в жизни глазами женщины", - отметил Сергей Кузнецов Фото: Екатерина РОМАНОВА

"На таких форумах мужчинам полезно посмотреть на все происходящее в жизни глазами женщины", - отметил Сергей КузнецовФото: Екатерина РОМАНОВА

Анна Цивилева же, отвечая на вопрос, почему форум посвящен именно роди женщины в развитии промышленных регионов, отметила, что до сих пор многие работодатели уверены, что место женщины – это дом.

- Тем не менее, много талантливых, умных, работоспособных, прогрессивных женщин, которые не всегда могут себя реализовать из-за этих стереотипов. А ведь это – огромный потенциал, ценные кадры, - отметила Анна Цивилева. – Я считаю, что женщинам нужно помогать, поддерживать их, давать им возможность верить в себя и реализовываться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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