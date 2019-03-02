На железной дороге в Кузбассе сошли с рельсов 23 вагона с железной рудой. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Инцидент произошел около 3.00 в субботу, 2 марта, на 57-ом километре перегона станции Красулино – Блокпост, сообщили в Западно-Сибирском следственном управления на транспорте СК России. Когда перегон проходил грузовой состав из 62 вагонов с железорудным концентратом, 23 вагона сошли с рельсов. Это привело к повреждению пути, опорных столбов и сошедших с рельсов вагонов.

Повреждены 23 вагона. Фото: Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России

– В результате происшествия никто не пострадал, железорудный концентрат - гематит, находящийся в вагонах, не опасен для жизни и здоровья человека и окружающей среды, – отметили в Следкоме.

Из-за повреждения путей было прекращено движение пассажирских и пригородных поездов. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба».

При аварии никто не пострадал. Фото: Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Кроме того, на месте работает комиссия РЖД.