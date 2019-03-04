2019-03-04T13:30:20+03:00
Происшествия

В Кемерове средь бела дня похитили человека

Мужчина затолкал парня во внедорожник и увез [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Парня насильно усадили во внедорожник и увезли Фото: "Инцидент Кемерово"Парня насильно усадили во внедорожник и увезли Фото: "Инцидент Кемерово"
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В Кемерове 4 марта произошел неоднозначный инцидент: мужчина силой усадил парня во внедорожник и увез. Горожане опубликовали в Сети фото и видео инцидента.

Днем понедельника в одном из популярных кемеровских пабликов появилось видео, на котором видно, как мужчина насильно усаживает парня в Land Cruiser и увозит.

Похищение человека в Кемерове..Видео: vk.com.

«Неизвестный мужчина заталкивает силой в машину парня. Рядом с авто лежит бита. Никаких комментариев мужчина не дал. Просто затолкал парня и увез», - рассказали очевидцы инцидента, опубликовавшие видео.

Происшествие произошло около 14.30 на проспекте Шахтеров, 97.

- В настоящее время сотрудниками полиции установлены все участники данного инцидента. Проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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