Новый подход к развитию отрасли: «Чистый уголь – чистый Кузбасс»

Масштабный комплекс мероприятий под лозунгом «Чистый уголь – чистый Кузбасс» стартовал в Кемеровской области. Он направлен на решение таких вопросов, как переселение с подработанных территорий, перевозка угля по дорогам общего пользование и многое другое.

Во время рабочей поездки в Прокопьевск, Прокопьевский район и Новокузнецкий район Сергей Цивилев рассказал о том, как меняется подход к развитию угольной отрасли в Кузбассе.

- Наша главнейшая задача – это безопасность и комфортное проживание жителей региона. И мы ведем в этом направлении большую работу под лозунгом «Чистый уголь – чистый Кузбасс», - отметил Сергей Цивилев. - Мы уходим от перевозок угля по дорогам общего пользования и вводим экологический стандарт, особое внимание уделяем переселению жителей с подработанных территорий.

К слову, проблема переселения особенно актуальна для жителей 36 домов по улице Криворожской поселка Маганак города Прокопьевска. Эти дома находятся на подработанной территории ликвидированный шахт. При этом на самих шахтах сейчас орудуют черные копатели. Решением проблемы могло бы стать сотрудничество с угледобывающей компанией, которая взяла бы на себя ответственность по переселению жителей с подработанных территорий в новые дома, рекультивировать земли и завершить выемку оставшегося угля.

- Сейчас два варианта развития ситуации. Первый ничего не делать и позволить здесь действовать черным копателям. Второй – согласованно работать с надежной, социально ответственной компанией, которая выполнит взятые перед жителями обязательства, - заметил Цивилев.

В департаменте угольной промышленности отметили, что решить эту проблему можно, выставив участок недр на торги в виде конкурса с обременением переселения части жителей поселка за счет средств угледобывающего предприятия.