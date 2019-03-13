На кузбасской шахте произошло обрушение: есть погибший

В Кузбассе на шахте «Карагайлинская» произошло обрушение породы. В результате ЧП погиб один горняк.

Обвал породы случился около 21.00 12 марта на шахте «Карагайлинская», расположенной в городе Киселевске. В этот момент в штреке находились семь человек, один рабочий оказался под завалами.

- На место обрушения были вызваны горноспасатели, которые попытались оказать реанимационные мероприятия 39-летнему пострадавшему, однако спасти его не удалось. В настоящее время его тело поднято на поверхность, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

По факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело. На месте обрушения работают сотрудники МЧС и следователи, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.

Шахта «Карагайлинская» входит в угольную компанию «Заречная».

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