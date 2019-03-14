Перед ратификацией Парижского соглашения Россия проведет дополнительные исследования

Спецпредставитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил на Неделе российского бизнеса, что ратификации Парижского соглашения должен предшествовать максимально полный расчет поглощающей способности российских биомов - лесов, болот и т.д.

- Я считаю, что до ратификации Парижского соглашения мы должны четко знать поглощающую способность наших лесов, болот, степей и пустынь тоже - там тоже есть растительность, - сказал Иванов.

По его словам, у лесов США поглощающая способность гораздо выше, чем у российских, так как там любое зеленое насаждение выше одного метра считается деревом и поглощает СО2.

- Нашему Рослесхозу более года тому назад дано поручение срочно все посчитать до ратификации Парижского соглашения. Мы должны четко понимать перед ратификацией, какие обязательства мы берем на себя. С открытыми глазами надо ратифицировать такие серьезные вещи. Поэтому Рослесхоз уже скоро закончит, - заключил Иванов.

Напомним, что Парижское соглашение по климату - первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.

Ранее министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявлял, что вопрос ратификации непосредственно связан с разработкой четких правил реализации Парижского соглашения и что перспективы отраслей ТЭК России в контексте климатической дискуссии выглядят вполне стабильными.

- Очевидна тенденция и намерение многих стран сделать свою экономику энергетически безопасной и нарастить использование источников возобновляемой энергии. Россия также будет выстраивать новые модели в общем технологическом укладе с прицелом на будущее. Все это прописано в стратегии экономической безопасности, подписанной президентом, - отметил Дмитрий Кобылкин.