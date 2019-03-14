В Кемерове кусок льда пробил голову 9-летней девочке

9-летняя жительница Кемерова была госпитализирована в тяжелом состоянии после того, как ей на голову упал кусок льда. Наледь при этом сорвалась с крыши многоэтажного дома.

Юная кемеровчанка 14 марта, около 14.00, возвращалась с занятий в школе домой. Она проходила мимо многоэтажного дома, когда с крыши сорвалась наледь. Кусок льда упал на ребенка. Прохожие, ставшие очевидцами случившегося, тут же вызвали скорую помощь, и девочку доставили в одну из городских больниц в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека. Сотрудники полиции и следователи изучают документацию управляющей компании, которая обслуживает дом. Обстоятельства ЧП устанавливаются