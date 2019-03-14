На кузбасские экскаваторы устанавливают систему Red Kill Zone

В компании ЗАО «Стройсервис» планомерно проводится комплекс мероприятий для повышения уровня промышленной безопасности и созданий безопасных условий труда. Впервые в Кузбассе на угледобывающих предприятиях компании проводится массовое оснащение горных экскаваторов уникальной системой промышленной безопасности Red Kill Zone.

По международной классификации импортное оборудование носит название Red Kill Zone (красная зона опасности). Это - визуальная система, обеспечивающая безопасную работу горной техники в ночное время. Специальные светодиодные осветители красного цвета устанавливаются на корпус и обозначают опасную зону в радиусе работы экскаватора. Это значительно снижает риски возникновения аварийных ситуаций и особенно удобно при погрузке автосамосвалов на два подъезда.

Энергомеханические службы предприятий оснащают технику импортными системами. На данный момент системы установлены на электрические экскаваторы P&H-2300 разреза «Березовский», ЭКГ-18 разреза «Барзасское товарищество» и дизельный экскаватор Komatsu PC2000 разреза «Пермяковский».

Как отмечают в технической дирекции ЗАО «Стройсервис», тестовые запуски системы Red Kill Zone на горной технике разрезов получили большое количество положительных отзывов машинистов экскаваторов, бульдозеров и водителей технологических автосамосвалов.

Создание комфортных и безопасных рабочих мест, постоянное повышение уровня промышленной безопасности – одни из основных аспектов программы развития предприятий ЗАО «Стройсервис», где безопасность людей и стабильная работа техники всегда ставятся во главу угла. Поэтому в дальнейшем системой Red Kill Zone будет оснащен весь экскаваторный парк компании.