2019-03-14T15:23:07+03:00
Общество

На кузбасские экскаваторы устанавливают систему Red Kill Zone

Система безопасности внедряется впервые в Кузбассе компанией ЗАО «Стройсервис»
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
На кузбасские экскаваторы устанавливают систему Red Kill Zone. Фото: ЗАО «Стройсервис»На кузбасские экскаваторы устанавливают систему Red Kill Zone. Фото: ЗАО «Стройсервис»
Изменить размер текста:

В компании ЗАО «Стройсервис» планомерно проводится комплекс мероприятий для повышения уровня промышленной безопасности и созданий безопасных условий труда. Впервые в Кузбассе на угледобывающих предприятиях компании проводится массовое оснащение горных экскаваторов уникальной системой промышленной безопасности Red Kill Zone.

По международной классификации импортное оборудование носит название Red Kill Zone (красная зона опасности). Это - визуальная система, обеспечивающая безопасную работу горной техники в ночное время. Специальные светодиодные осветители красного цвета устанавливаются на корпус и обозначают опасную зону в радиусе работы экскаватора. Это значительно снижает риски возникновения аварийных ситуаций и особенно удобно при погрузке автосамосвалов на два подъезда.

Энергомеханические службы предприятий оснащают технику импортными системами. На данный момент системы установлены на электрические экскаваторы P&H-2300 разреза «Березовский», ЭКГ-18 разреза «Барзасское товарищество» и дизельный экскаватор Komatsu PC2000 разреза «Пермяковский».

Как отмечают в технической дирекции ЗАО «Стройсервис», тестовые запуски системы Red Kill Zone на горной технике разрезов получили большое количество положительных отзывов машинистов экскаваторов, бульдозеров и водителей технологических автосамосвалов.

Создание комфортных и безопасных рабочих мест, постоянное повышение уровня промышленной безопасности – одни из основных аспектов программы развития предприятий ЗАО «Стройсервис», где безопасность людей и стабильная работа техники всегда ставятся во главу угла. Поэтому в дальнейшем системой Red Kill Zone будет оснащен весь экскаваторный парк компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Нет алых роз и траурных лент: Останки героя-морпеха, погибшего в 1942-м под Таганрогом, четвертый год хранятся в гараже
Поисковики и власти никак не могут определиться, где именно следует предать земле прах рядового Рудакова — на малой родине в Ростове-на-Дону или на месте обнаружения
Борец с коррупцией отстаивал закон, а убили его по понятиям
В городе Воскресенске забили до смерти главу местного Центра противодействия коррупции. Журналист «КП» Владимир Ворсобин выехал в Воскресенск. Но то, что он там увидел - поразило его еще больше, чем мысль о коррупционерах-убийцах [видео]
Новости 24
Музыкальному театру Кузбасса исполнилось 75 лет
12 автомобилей для перевозки пациентов с почечной недостаточностью поступили в больницы Кузбасса
В Анжеро-Судженске таксист украл у пассажирки 5000 рублей, чтобы сыграть свадьбу
Пьяная женщина без прав угнала автомобиль в Кузбассе
Видео: кузбассовец без прав, уходя от погони, нарушил ПДД 15 раз
Кузбассовец задушил пенсионерку и закопал тело в огороде
Пропавшую 8 марта молодую девушку ищут в Новокузнецке
Более 700 водителей пренебрегли жизнью своих детей в Кемерове
В Кемерове после модернизации открылась пятая поликлиника
В Шерегеше нашли подпольную мастерскую по изготовлению оружия
В Кемерове закрыли пожароопасный торговый центр
Два человека едва не погибли из-за курильщика, устроившего пожар в кемеровской многоэтажке
Кемеровчанам запретят парковаться на одной из улиц
В Кемерове отключили светофоры на двух перекрестках
Серьезный пожар в пятиэтажке в Прокопьевске попал на видео
В кузбасском магазине жили мыши и тараканы
Кемеровские артисты дадут концерт в память о жертвах пожара в «Зимней вишне»
До черноморских курортов из Кузбасса можно долететь на самолете