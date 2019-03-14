2019-03-14T19:05:58+03:00
Здоровье

Кемеровские хирурги спасли пациента со сложной опухолью головного мозга

Операция длилась 10 часов
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Кемеровские хирурги спасли пациента со сложной опухолью головного мозга. Фото: Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области.Кемеровские хирурги спасли пациента со сложной опухолью головного мозга. Фото: Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области.
Изменить размер текста:

В распоряжении современных врачей имеются сильные лекарства, точнейшая техника и высокие технологии. А еще – возможность обучаться и перенимать опыт у коллег из разных стран. Медицина не стоит на месте, и то, что 20 лет звучало бы приговором, сегодня можно вылечить лекарствами или вовремя проведенной операцией.

Так случилось и в Кемеровской областной клинической больнице имени Беляева. Именно сюда поступил пациент со сложной опухолью головного мозга. Примечательно, что доброкачественное новообразование расположилось вдоль кавернозного синуса – а именно через него проходит сонная артерия и нервы, отвечающие за движение глаз. Кроме того, опухоль успела «захватить» переднюю, среднюю и заднюю черепные ямки. Проще говоря, еще десять лет назад ни один хирург не взялся бы за удаление такой опухоли.

- Во всем мире долгое время подобные случаи считались непригодными для хирургического вмешательства. Обсуждать на семинарах и демонстрировать на мастер-классах их стали последние десять лет, - рассказывает, Егор Колотов, заведующий нейрохирургическим отделением Кемеровской областной клинической больницы имени Беляева, кандидат медицинских наук.

Именно к таким специалистам на обучение и ездят врачи областной больницы. И если раньше провести сложную операцию можно было только в федеральных центрах, оснащенных современным оборудованием и необходимыми расходными материалами, то сейчас все необходимое имеется в распоряжении Кемеровской областной клинической больницы.

Семь лет потребовалось Егору Колотвину на то, что решиться на проведение такой сложной операции – многочисленные мастер-классы, теория, доскональное изучение того, как будет проходить операция… Лишь после очередного мастер-класса в Турции у ученика основателя современной нейрохирургии Яшаргила кемеровский доктор осознал, что готов на крайне трудоемкое и опасное вмешательство.

Сложнейшая операция длилась десять часов. Команда нейрохирургов сработала с ювелирной точностью, полностью удалив опухоль. И даже сложное ее расположение не помешало врачам провести операцию на высочайшем уровне.

Пациент, которого десять лет назад не стали бы оперировать, получил шанс начать жизнь заново. Сейчас у него постепенно восстанавливается память, он учится выстраивать логические цепочки и постепенно готовится к выписке. А это значит, что в будущем хирурги Областной клинической больницы смогут спасать других пациентов с таким же сложным заболеванием.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дела сердечные: как уберечься от сердечно-сосудистых заболеваний
Гипертония, инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность, ревматизм сердца… Сердечно-сосудистые заболевания – непререкаемый лидер среди причин смерти в мире: каждый год от них умирает около 17,5 млн человек
Как приучить школьников к здоровому образу жизни
Родители, педиатры, учителя — кто отвечает за здоровье детей? Беседуем с руководителем лаборатории профилактики хронических неинфекционных заболеваний у детей и подростков ГНИЦ профилактической медицины, профессором, д.м.н. Александром Александровым
Сколько нужно двигаться, чтобы оставаться здоровыми
Гиподинамия - одна из самых распространенных причин различных болезней цивилизации. Лишь четверть россиян регулярно занимаются спортом, но каждый из нас может уделить несколько минут в день на движение [сколько нужно заниматься в зависимости от возраста]
Новости 24
Кусок льда упал на девочку: Кузбасская прокуратура проверит УК
Музыкальному театру Кузбасса исполнилось 75 лет
12 автомобилей для перевозки пациентов с почечной недостаточностью поступили в больницы Кузбасса
В Анжеро-Судженске таксист украл у пассажирки 5000 рублей, чтобы сыграть свадьбу
Пьяная женщина без прав угнала автомобиль в Кузбассе
Видео: кузбассовец без прав, уходя от погони, нарушил ПДД 15 раз
Кузбассовец задушил пенсионерку и закопал тело в огороде
Пропавшую 8 марта молодую девушку ищут в Новокузнецке
Более 700 водителей пренебрегли жизнью своих детей в Кемерове
В Кемерове после модернизации открылась пятая поликлиника
В Шерегеше нашли подпольную мастерскую по изготовлению оружия
В Кемерове закрыли пожароопасный торговый центр
Два человека едва не погибли из-за курильщика, устроившего пожар в кемеровской многоэтажке
Кемеровчанам запретят парковаться на одной из улиц
В Кемерове отключили светофоры на двух перекрестках
Серьезный пожар в пятиэтажке в Прокопьевске попал на видео
В кузбасском магазине жили мыши и тараканы
Кемеровские артисты дадут концерт в память о жертвах пожара в «Зимней вишне»
До черноморских курортов из Кузбасса можно долететь на самолете