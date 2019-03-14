Кемеровские хирурги спасли пациента со сложной опухолью головного мозга

В распоряжении современных врачей имеются сильные лекарства, точнейшая техника и высокие технологии. А еще – возможность обучаться и перенимать опыт у коллег из разных стран. Медицина не стоит на месте, и то, что 20 лет звучало бы приговором, сегодня можно вылечить лекарствами или вовремя проведенной операцией.

Так случилось и в Кемеровской областной клинической больнице имени Беляева. Именно сюда поступил пациент со сложной опухолью головного мозга. Примечательно, что доброкачественное новообразование расположилось вдоль кавернозного синуса – а именно через него проходит сонная артерия и нервы, отвечающие за движение глаз. Кроме того, опухоль успела «захватить» переднюю, среднюю и заднюю черепные ямки. Проще говоря, еще десять лет назад ни один хирург не взялся бы за удаление такой опухоли.

- Во всем мире долгое время подобные случаи считались непригодными для хирургического вмешательства. Обсуждать на семинарах и демонстрировать на мастер-классах их стали последние десять лет, - рассказывает, Егор Колотов, заведующий нейрохирургическим отделением Кемеровской областной клинической больницы имени Беляева, кандидат медицинских наук.

Именно к таким специалистам на обучение и ездят врачи областной больницы. И если раньше провести сложную операцию можно было только в федеральных центрах, оснащенных современным оборудованием и необходимыми расходными материалами, то сейчас все необходимое имеется в распоряжении Кемеровской областной клинической больницы.

Семь лет потребовалось Егору Колотвину на то, что решиться на проведение такой сложной операции – многочисленные мастер-классы, теория, доскональное изучение того, как будет проходить операция… Лишь после очередного мастер-класса в Турции у ученика основателя современной нейрохирургии Яшаргила кемеровский доктор осознал, что готов на крайне трудоемкое и опасное вмешательство.

Сложнейшая операция длилась десять часов. Команда нейрохирургов сработала с ювелирной точностью, полностью удалив опухоль. И даже сложное ее расположение не помешало врачам провести операцию на высочайшем уровне.

Пациент, которого десять лет назад не стали бы оперировать, получил шанс начать жизнь заново. Сейчас у него постепенно восстанавливается память, он учится выстраивать логические цепочки и постепенно готовится к выписке. А это значит, что в будущем хирурги Областной клинической больницы смогут спасать других пациентов с таким же сложным заболеванием.