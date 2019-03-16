В Кузбассе отметили «Крымскую весну»

В Кемеровской области прошли праздничные мероприятия «Крымская весна». Жители Кузбасса отметили пятилетие присоединения полуострова Крым к России.

Основные торжества прошли в Кемерове и Новокузнецке. Так, в областном центре фестиваль «Крымская весна» прошел в Линейном парке на бульваре Строителей. Гостей ждал концерт народных коллективов, театрализованная программа, спортивные игры, выставки и мастер-классы.

Отметить пятилетие воссоединения Крыма с Россией пришли кемеровчане всех возрастов Фото: "Кемерово культурный" / "ВКонтакте"

Для любителей интеллектуальных развлечений была организована викторина «Крым: история и современность». А любителям активного отдыха было предложено попробовать силы в спортивных состязаниях: перетягивание каната, жим гири, бег в мешках. Все желающие в тестовом режиме смогли выполнить нормативы ГТО.

В Новокузнецке фестиваль «Крымская весна» прошел на главной площади. Здесь музыка джаза, знаменитый севастопольский вальс и черноморские сувениры создали теплую атмосферу гостеприимного крымского побережья.

На своем фестивале новокузнечане попытались передать атмосферу гостеприимного крымского побережья Фото: Администрация Новокузнецка

«Сегодня мы говорим нашим крымским братьям, всем, кто живет в Крыму, что мы всегда будем помогать и поддерживать их.

Этим праздником мы доказываем, что мы в Новокузнецке являемся малой, но большой частью России и любим нашу страну», - обратился к горожанам глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Задору "Крымской весны" в Новокузнецке не смогла помешать пасмурная погода - все веселились от души Фото: Администрация Новокузнецка

Открыл фестиваль губернаторский оркестр джаз-клуба «Геликон», а яркая программа творческих коллективов города отразила национальный колорит народов Крыма. Также на площади прошла ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества, выставка книг и журналов, были организованы игровые, развлекательные и фотозоны.