В школе Новокузнецка два месяца не преподают математику

Родители учеников 7-го класса новокузнецкой школы № 6 бьют тревогу: их дети в течение целой четверти не изучали алгебру и геометрию. А все потому, что учитель, который работал с их классом, уволился.

Полное отчаяния сообщение одна из родительниц разместила в интернете. Женщина рассказала, что с тех пор, как учитель уволился, дети не изучали предметы, а ведь им в скором времени предстоит писать проверочные работы - как это сделать, если программа не пройдена?

«В декабре наш учитель математики уволился, нам руководство школы пообещало, что уже в январе у детей появится новый учитель и уход педагога никак не отразится на освоении программы. Но на дворе уже март, а учителя до сих пор нет. Как раз в седьмом классе математика делится на геометрию и алгебру, начинаются сложные задания», - написала новокузнечанка.

В комитете образования и науки Новокузнецка, куда «Комсомолка» обратилась за разъяснениями, сообщили, что 14 марта ситуация все-таки разрешилась: в школу приняли двух учителей математики. Однако проблема оказалась намного серьезнее, чем ее обозначили родители.

В течение 2018/2019 года из школы ушли три учителя математики - по состоянию здоровья, из-за смены места жительства и работы. Нагрузку, которая была у каждого из учителей, распределили между оставшимися. Увы, в одном из седьмых классов никто не смог вести уроки - они не вписывались ни в одно расписание. Да и нагрузка оставшихся учителей намного превысила две ставки (ставка - 18 часов в неделю). Руководство школы сразу же принялось искать замену, обращались везде, куда только возможно. Однако найти нового учителя в середине учебного года оказалось непросто.

- В городе остро стоит проблема нехватки учителей математики, иностранных языков, начальных классов. Приведу такую цифру: еще десять лет назад на практику в школы приходили по 50 - 60 студентов, в этом году - не набралось и десятка. Педсостав стареет, а молодежь не считает профессию учителя престижной, - отметила Галина Белова, начальник отдела общего образования КОиН администрации Новокузнецка. - С 14 марта в школу № 6 приняли двух учителей, и уроки возобновляются.

Уроки математики не велись в седьмом классе около восьми недель (без учета морозов и карантина по гриппу). Однако задания на самостоятельное изучение тем все-таки давались. Теперь же придется скорректировать учебный план таким образом, чтобы успеть нагнать пропущенные уроки. И надеяться, что в следующем учебном году проблем с кадрами в городских школах не будет.