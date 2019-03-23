2019-03-23T12:47:11+03:00
Происшествия

«Когда люди вместе, они сильнее духом»: В Кузбассе прошли панихиды по погибшим в «Зимней вишне»

Кузбассовцы молились за невинно погибших и несли цветы к стихийному мемориалу
Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе прошли панихиды по погибшим в «Зимней вишне». Фото: пресс-служба АКО.В Кузбассе прошли панихиды по погибшим в «Зимней вишне». Фото: пресс-служба АКО.
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В субботу, 23 марта, в кузбасских храмах прошли панихиды по невинно погибшим жертвам пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Панихиду в Знаменском соборе провел митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх

Вспомнить всех, кто погиб при пожаре 25 марта 2018 года в Знаменский собор пришли сотни горожан. Среди них был и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Проводил же панихиду митрополит Аристарх.

Когда люди вместе, они сильнее духом и легче проходят испытания, - обратился к собравшимся митрополит Аристарх. Фото: пресс-служба АКО. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Когда люди вместе, они сильнее духом и легче проходят испытания, - обратился к собравшимся митрополит Аристарх. Фото: пресс-служба АКО.Фото: Екатерина РОМАНОВА

- Мы радуемся этой доброй поминальной встрече в храме Божием. Когда люди вместе, они сильнее духом и легче проходят испытания. Приходите в храмы всегда и в другие поминальные дни. Погибшие ждут от нас с вами молитв и любви, - обратился к собравшимся митрополит Аристарх.

В храме. Фото: пресс-служба АКО.

В храме. Фото: пресс-служба АКО.

После панихиды в трапезной прошел поминальный обед, во время которого родные и близкие погибших и пострадавших при пожаре в «Зимней вишне» пообщались с губернатором Кемеровской области. Сергей Цивилев заметил, что и спустя год он по-прежнему готов оказывать помощь всем, кого коснулась эта трагедия.

Сергей Цивилев принес цветы к стихийному мемориалу. Фото: пресс-служба АКО.

Сергей Цивилев принес цветы к стихийному мемориалу. Фото: пресс-служба АКО.

- Прошел год, но это не означает, что наша работа с вами закончилась. Мы будем продолжать вместе сотрудничать, подставляя свое плечо друг другу. Мои двери всегда для вас открыты. Я убежден, что виновные должны понести заслуженное наказание. И мы на вашей стороне, - подчеркнул губернатор.

У стихийного мемориала. Фото: пресс-служба АКО.

У стихийного мемориала. Фото: пресс-служба АКО.

Позже к поминальному камню, который находится на месте стихийного мемориала, появившегося напротив ТЦ сразу после пожара, Сергей Цивилев и родственники погибших возложили цветы.

Боль родных и близких погибших и спустя год не утихает. Фото: пресс-служба АКО.

Боль родных и близких погибших и спустя год не утихает. Фото: пресс-служба АКО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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