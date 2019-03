В Кемерове прошла акция «Ходи, Кузбасс!»

22 марта в городе Кемерово в линейном парке на бульваре Строителей прошел фестиваль здоровья и северной ходьбы «Ходи, Кузбасс». Фестиваль – это часть масштабного проекта «Ходи, Россия! 2019». Инициатором проекта является известная фигуристка Ирина Слуцкая, которая приехала в Кемерово, чтобы открыть фестиваль северной ходьбы в Кузбассе.

Мероприятие началось с концертной программы, на котором выступали творческие коллективы города. Около сцены постепенно собиралась люди предвкушении самого фестиваля. Погода стояла отличная. Настроение у горожан было замечательное, ведь все те люди, которые пришли сюда, неравнодушны к северной ходьбе. К слову, зарегистрировались на фестивале около 800 человек!

И вот – долгожданные мастер-классы по технике ходьбы с палочками, воркшопы для начинающих и уже опытных спортсменов. И если для одних скандинавская ходьба – это просто увлечение, то для других она – стиль жизни. Для тех же, кто делает первые шаги с палочками для скандинавской ходьбы, на фестивале был представлен воркшоп «Новичок» - об основах и техниках северной ходьбы.

- Скандинавская ходьба - замечательный вид двигательной активности. Такая ходьба приносит огромную пользу для здоровья. Занимаются этим и спортсмены, и группы реабилитации, и просто те люди, которые увлекаются фитнесом, - рассказал инструктор по северной ходьбе города Кемерово.

На воркшопе участникам предлагалось выполнять упражнения, а также обучиться основам техники ходьбы с палочками. Все участники и гости фестиваля узнали, как правильно использовать палки и каким должен быть инвентарь, чтобы скандинавская ходьба принесла максимальный эффект и пользу.

Участники фестиваля узнали много нового и интересного. ФОТО: Качусова Ксения.

Кому можно заниматься?

После познавательного воркшопа все участники фестиваля разошлись по 15 группам. Одна из них была создана специально для людей, страдающих диабетом. Многие интересовались у инструктора международной федерации Original Nordic Walking Ирины Касьян: с чего начать занимать скандинавской ходьбой? А можно ли вообще заниматься при таком заболевании? А как это повлияет на здоровье? Оказалось, что скандинавской ходьбой заниматься можно и нужно! Надо лишь делать нагрузки щадящими. Физическая активность такого рода позволяет людям с сахарным диабетом понизить содержание глюкозы в крови, сбросить лишние килограммы и нормализовать обменные процессы в организме.

Второй группой была «Профи». Эта группа для людей, которые занимаются скандинавской ходьбой больше года. Инструктором их группы был финский лыжник Марко Кантанева, идеолог и основатель первых обучающих программ по скандинавской ходьбе. Многие участники фестиваля, которые не первый год занимаются были в восторге от того, что они смогли в живую пообщаться с человеком, который принес в их жизнь этот замечательный вид физической активности. «Are you able? Are you ready?»,— это были первые слова Марко, что в переводе с английского означают: «Вы способны? Вы готовы заниматься? «Let is start! — Начнем!» Марко Кантанева со сцены показывал упражнения и техники северной ходьбы.

Марко Кантанева со сцены показывал упражнения и техники северной ходьбы. ФОТО: Качусова Ксения.

Будем заниматься!

После мастер-классов участникам дали немного времени на отдых, потому что все усиленно позанимались. Многие хотели лично пообщаться с Марко Кантанева и задавали ему интересующие их вопросы, а нам удалось пообщаться с некоторыми участниками фестиваля «Ходи, Кузбасс».

- Я занимаюсь скандинавской ходьбой два года. Мне нравится заниматься чем-то новым, живу здесь и сейчас! Безусловно, ходьба с палочками очень полезна для здоровья, а я хочу прожить долгую и счастливую жизнь, — поделилась одна из участниц фестиваля Раиса Александровна. Раиса Александровна рассказала, что она пришла на фестиваль не одна, а вместе со своими друзьями из хора «Гармония» Кировского района. Руководитель хора Екатерина Сергеевна рассказала солисткам об этом фестивале. Женщины не задумываясь пришли сюда и получили бесценный опят, который им пригодится в дальнейшем.

- Не поверите, но о таком своеобразном виде спорта я узнала от своей внучки. Сейчас же модно поддерживать физическую форму, вот и я иду в одну ногу со временем. Занимаюсь около трех лет и честно могу признаться, что даже не думала, что это может быть так интересно! – рассказала еще одна участница фестиваля, Надежда Ивановна.

Инициатором проекта является известная фигуристка Ирина Слуцкая, которая приехала в Кемерово, чтобы открыть фестиваль северной ходьбы в Кузбассе. ФОТО: Качусова Ксения.

Побьем рекорд!

Организация мероприятия прошла при поддержке Администрации Кемеровской области и Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области.

- В этом году нас около 800 человек. Надеюсь, что в следующий раз мы побьем рекорд Москвы по количеству желающих жить здорово, быть счастливыми и успешными людьми! - прокомментировала председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области Анна Евгеньевна Цивилева.

Самым главным событием фестиваля «Ходи, Кузбасс» стал официальной старт участников по всему парку бульвара строителей. Этот проход был осуществлен по организационной дистанции во главе Ирины Слуцкой. Завершилось мероприятие вручением памятных медалей каждой команде.

Фестиваль «Ходи, Кузбасс» показал, что в нашем городе существует множество людей, которые хотят и уже занимаются скандинавской ходьбой. Мастер-классы вселяют в людей надежду на то, что они станут профессионалами. Такие фестивали мотивируют, люди начинают заниматься активнее. По реакциям участников и их довольным лицам стоит предполагать, что людей, занимающихся активными видами спорта, с каждым годом будет становиться еще больше.