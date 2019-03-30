Мать с двумя детьми погибли при пожаре в Шерегеше

Двое детей и их мать погибли при пожаре в частном доме в Шерегеше. Самый старший, 13-летний мальчик, в настоящее время находится в больнице.

Трагедия в Шерегеше разыгралась рано утром в одном из частных домов в Шерегеше. Около часа ночи в доме сработал пожарный извещатель. Как оказалось, кресло, стоявшее рядом с печью, начало тлеть. Хозяин дома тут же потушил его, выставил на веранду и вся семья легла спать. Однако утром пожарный извещатель сработал еще раз. К тому времени огонь уже охватил вход, и мужчине пришлось разбивать окно, чтобы выбраться на улицу. Он вызвал пожарных и стал спасать детей. Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 06:12.

До приезда первого подразделения мужчина успел вынести своих сыновей – 10-ти и 13-ти лет. Пожарные вынесли из горящего дома 37-летнюю женщину и 8-летнюю дочь.

- 37-летняя женщина и 8-летняя девочка погибли от угарного газа еще в доме, - сообщает пресс-служба администрации города Таштагола. - 10-летний мальчик умер в машине скорой помощи по дороге в больницу. 13-летний мальчик сейчас находится в реанимации.

Примечательно, что многодетная семья находилась на патронаже социальной службы, а пожарные извещатели были установлены 13 февраля.

На месте пожара работали не только спасатели. Туда же прибыл глава района: он распорядился оказать помощь семье в погребении, обеспечить отца и сына необходимыми вещами и одеждой.