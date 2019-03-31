Голый житель Новокузнецка прыгал по машине ДПС

В Новокузнецке местные жители стали невольными свидетелями неоднозначного инцидента. Молодой человек, раздевшись догола, прыгал по машинам и бил их палкой. Последним оказался автомобиль сотрудников ДПС, которые скрутили парня и надели на него наручники.

Случай произошел вечером субботы, 30 марта. Местные жители сообщили в полицию, что по улицам бегает раздетый мужчина и разбивает чужие автомобили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="464" height="848" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/700307" frameborder="0"></iframe> Голый мужчина прыгал на машине ДПС в Новокузнецке..Видео: "ДТП Новокузнецка" / "ВКонтакте"

«Он прошелся по домам Пионерский №62 и 60, одной девушке сильно испортил автомобиль... Лобовое стекло, заднее стекло, крыша, зеркала оторвал, - рассказал пользователь Instagram repinanatavaler.

На место приехали сотрудники ГИБДД: увидев патрульную машину, нарушитель забрался на нее и с криками «Я служу России!» стал прыгать. В конце концов стражам порядка удалось задержать дебошира: голого мужчину прижали к земле и надели наручники.

- Находившийся на месте происшествия мужчина вел себя неадекватно и агрессивно. Полицейские вынуждены были применить к нему спецсредства - наручники, а после вызвали на место специализированную бригаду скорой медицинской помощи, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что личность дебошира уже установили. Им оказался ранее судимый новокузнечанин. Предварительно известно, что во время инцидента мужчина был пьян.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - добавили в полиции.