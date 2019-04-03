В деле о взрыве на шахте «Распадская» остался один фигурант

В уголовном деле о взрыве на шахте «Распадская» в 2010 году остался один обвиняемый. Это технический директор шахты Анатолий Рыжов. Другие фигуранты избежали наказания из-за истечения сроков давности.

Напомним, что в сентябре 2016 года междуреченский городской суд решил прекратить уголовное преследование бывшего инспектора Ростехнадзора Федора Веремеенко в связи с истечением срока давности. В декабре 2018 года суд прекратил дела в отношении начальника смены Игоря Белова, главного инженера шахты Владислава Вальца и начальника службы вентиляции Андрея Дружинина за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. До этого времени они находились под подпиской о невыезде.

13 марта 2019 года суд удовлетворил ходатайства горноспасателя Александра Апалькова и начальника участка вентиляции шахты Вячеслава Радцева и прекращении уголовного дела.

«На указанное постановление подано апелляционное представление прокурора и жалоба потерпевших. Материалы уголовного дела будут направлены в Кемеровский областной суд», – отметили в городском суде Междуреченска.

Кроме того, 12 марта было закрыто уголовное дело в отношении заместителя генерального директора ЗАО «Распадская угольная компания» Игоря Волкова в связи с его смертью. Всех их обвиняли в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

В суде отметили, что судебное разбирательство продолжается в отношении бывшего технический директора шахты Анатолия Рыжова.

Напомним, трагедия на шахте случилась в ночь с 8 на 9 мая, когда на глубине 200 метров прогремел взрыв. Тогда под завалами оказались 359 человек. Часть из них удалось спасти, однако 133 шахтера получили травмы, а 91 человек, среди которых были горняки и горноспасатели, погиб. Тела 80 из них были извлечены из-под земли, а тела 11 так и не найдены. В 2013 году работа шахты была возобновлена.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушений правил безопасности при проведении горных работ. К уголовной ответственности привлечены восемь человек, в том числе технический директор угольной компании Анатолий Рыжов, директор ОАО «Распадская» - Игорь Волков, главный инженер Андрей Дружинин, командир Новокузнецкого отдельного военизированного горноспасательного отряда Александр Апальков. В отношении одного из обвиняемы – бывшего инспектора Ростехнадзора Федора Веремеенко – было прекращено в связи с истечением срока давности. Его вина доказана, однако от наказания Веремеенко был освобожден.

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