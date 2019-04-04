Чайковский и Пушкин вошли в Топ-5 самых богатых депутатов Кемерова

Депутаты Кемеровского горсовета отчитались о доходах за 2018 год. Самый богатый депутат заработал более 89 миллионов рублей, а самый бедный – 285 тысяч.

В 2018 году депутат Евгений Мордовин задекларировал 89 354 324 рубля, что намного меньше, чем в 2017 году. В позапрошлом году он же заработал 204 миллиона рублей. Мордовин имеет квартиру в России площадью 170 квадратных метров и квартиру в Хорватии площадью 127 квадратов. У него есть два гаража, нежилые помещения общей площадью более 1600 квадратных метров, земельные участки площадью более 9 000 квадратных метров, а также 208 парковочных мест в 4007 «квадратов».

Евгений Мордовин. Фото: kemgorsovet.ru

Также депутат владеет автомобилями BMW 630-CL и Porche MACAN S, а также снегоходом Arctic cat T50.

Напомним, что Евгений Мордовин с 2007 по 2016 год руководил компанией ООО «Програнд», а затем мая 2016 года по 2017 год занимал должность замдиректора по капитальному строительству ОАО «УК «Кузбассразрезуголь». Отметим, что осенью 2018 года в его квартире в Екатеринбурге проходили обыски, связанные с делом «Зимней вишни».

На втором месте по количеству задекларированного дохода оказался генеральный директор ОАО «СКЭК» Дмитрий Волков. За год он заработал 12 312 485 рублей. Он владеет участком площадью1500 квадратных метра и домом в 53 «квадрата». Вместе с супругой владеет квартирой площадью 119,8 квадратных метра.

Сергей Пушкин. Фото: kemgorsovet.ru

Тройку самых богатых депутатов замыкает Директор Кемеровской ГРЭС Сергей Пушкин. За 2018 год он заработал 10 335 854 рубля. Депутат два дорогих внедорожника: Toyota Land Cruiser 200 и Land Rover Defender. А также у него есть лодка Quicksilver 340GAD, два снегохода, BRP Ski-Doo Skandic, Yamaha VK540E, и прицеп.

В собственности у Пушкина земельный участок в 1000 «квадратов», дом площадью 182 квадратных метра. Вместе с женой он владеет квартирой в 81,5 «квадрата», а также полностью владеет квартирой в 52,9 квадратных метра. Отметим, что супруга депутата заработали в прошлом больше него – 11, 6 миллиона рублей.

Депутат Яна Кудашкина, по совместительствую директор по корпоративному развитию ООО «Автоцентр «Дюк и К», заработала в прошлом году 4 577 315 рублей. Ее супруг – на миллион больше.

Вячеслав Чайковский. Фото: kemgorsovet.ru

Пятерку богатейших депутатов городского совета замыкает директор ООО «Жилсервис Плюс» Вячеслав Чайковский, который задекларировал в прошлом году 4 577 315 рублей. При этом доходы его жены составили 28,8 миллиона рублей

Самым небогатым депутатом стала Елена Аблякимова. Она работает в «Почте России» и получает в месяц 23 792 рубля. В год это составляет 285 504 рубля. Ее супруг зарабатывает еще меньше – 18 000 рублей в месяц.

Елена Аблякимова. Фото: kemgorsovet.ru

Такой же скромный доход оказался у Ларисы Петровой, которая занимает должность гендиректора медицинского центра «Золотая линия» и владеет автомобилем Audi Q 7. Ее годовой доход составил 299 031 рубль. Однако зарплаты супруга, мягко говоря, с лихвой хватит на двоих. Председатель областного совета народных депутатов Кемеровской области Вячеслав Петров заработал в прошлом году более 45 миллионов рублей.