«На белом своем корабле»: Новокузнечане голышом прокатились на льдинах

Несколько новокузнечан решили во время ледохода покататься на льдинах. Свое развлечение они запечатлели на видео и разместили с соцсетях. Экстремальное катание вызвало неоднозначную реакцию у кузбассовцев.

Четырехминутный видеоролик снял новокузнечанин Константин Коренных – именно он первым встает на льдину и уплывает в закат. Следом за ним поочередно плывут на льдинах несколько его друзей и девушка. Все они одеты лишь в купальные костюмы, несмотря на то, что на улице совсем не жарко. Однако друзьям весело: они напевают песенку из мультфильма про мамонтенка и сожалеют, что не взяли технику получше, чтобы качество съемки было выше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/701645" frameborder="0"></iframe> Новокузнечане голышом прокатились на льдинах.Видео: Константин Коренных.

Все участники катания на льдине на момент съемки были трезвыми. Более того, у каждого из них за плечами многолетний опыт моржевания. Именно поэтому очутиться в ледяной воде им нестрашно, тем более, что дно и глубина в этом месте им хорошо известны.

- Каждую зиму минимум трижды в неделю купаюсь в проруби. Эта зима – 21-ая для меня. Ныряю в любую погоду, и холодная вода не является для меня чем-то сверхъестественным, - рассказал Константин Коренных. – Поплавать на льдине хотел давно, а тут увидел ледоход и решил воплотить желание в жизнь. Спонтанно разделись, попрыгали в воду и поплыли.

Катание на льдине происходило в районе парка «Водный», там, где любители экстремальных купаний ежедневно окунаются в прорубь. Теперь они задумываются о том, чтобы в сопровождении спасателей попробовать переплыть ледяную реку или проплыть на льдине несколько дальше – до вертолетной площадки, почти до того места, где Кондома впадает в Томь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/701646" frameborder="0"></iframe> «На белом своем корабле»: катание новокузнечан на льдинах..Видео: Константин Коренных.

- Когда выходил из воды, уже придумал, как это можно было бы снять по-другому, проплыть метров на 50 дальше, снимать совершенно другой техникой, чтобы получилась интересная картинка, - поделился планами Константин.

Кузбассовцы, уже успевшие посмотреть ролик, разделились на два лагеря: одни восхитились способностью авторов выносить низкие температуры и их креативности, другие же посчитали развлечение опасным. Впрочем, и сам Константин отметил, что на льдинах кататься не стоит: само по себе нахождение на льдине может вызвать большой стресс, а случайно оказавших в ледяной воде неподготовленный человек может испугаться.

- Для меня такое катание – безопасно, привык к низким температурам, даже если бы вынесло на середину, спокойно доплыл до берега, - уверен Константин. – Но тем, кто не занимается моржеванием, кататься на льдинах не советую.