2019-04-05T09:09:02+03:00
Общество

Голосуй за «Миссис Кузбасс 2019»!

Выбираем самую обаятельную и привлекательную маму Кузбасса (фото, голосование)
Екатерина РОМАНОВА
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Участницы конкурса "Миссис Кузбасс" на одном из мастер-классов. Фото: организаторы конкурса.Участницы конкурса "Миссис Кузбасс" на одном из мастер-классов. Фото: организаторы конкурса.
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Шестнадцать финалисток конкурса «Миссис Кузбасс», прошедшие строгие кастинги, готовятся к финальному шоу конкурса, на котором будет названо имя самой обаятельной, привлекательной, талантливой и активной мамы Кузбасса.

В течение месяца финалистки будут общаться с бизнес-тренерами и психологами, побывают на мастер-классах по правильному питанию и этикету, ежедневно будут заниматься с тренерами и хореографом, узнают много нового и интересного, что поможет им раскрыть свои таланты.

Все участницы успешно совмещают материнство и работу, творчество и саморазвитие, создают домашний уют и руководят компаниями. Но самым главным богатством они считают своих детей. К слову, у самой многодетной мамочки четыре сына, дочка и внучка! А у трех участниц по три ребенка.

25 апреля во Дворце «Алюминщик» состоится финальное шоу, на котором назовут имя «Миссис Кузбасс 2019». Мы же предлагаем вам, наши дорогие читатели, выбрать ту женщину, которая достойна звания «Миссис «Комсомольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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