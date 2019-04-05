Лея, Малина и Колоксай: Самые необычные имена 2018 года в Кузбассе

Родители в Кузбассе не устают удивлять работников ЗАГСов. «Комсомолка» публикует самые необычные имена, которые получили дети в 2018 году.

Каждый год в списках новорожденных мальчиков появляется три-четыре необычных имени. Например, Ангел, Князь, Космос или Рим. 2018 год не стал исключением. Одного из малышей родителей назвали Энеем – в честь древнегреческого персонажа, защищавшего Трою. Он был сыном Афродиты и царя Анхиса. Еще один ребенок получил имя Дионис, в честь бога виноделия. Третий мальчик получил имя скифского царя Колоксая. В переводе имя означает «Солнце-Царь». В список необычный имен работники ЗАГСа также включили имя Влад, хотя оно звучит намного более привычно, так же как Владислав.

В прошлом году произошел настоящий бум на необычные женские имена. Если обычно их четыре-пять, то в 2018 году список занял сразу 17 позиций. Перечислим:

Золина, Юна (есть такая корейская певица), Цветалина, Малина, Теона (католическое имея, популярное в Грузии) Каталина (испанское имя), Лера, Мия, Мила, Алета, Влада, Радомира, Вилена, Марика, Элика, Лея (древнееврейское имя) и сразу четыре девочки получили имя Адана.

Отметим, что ранее девочек в Кузбассе называли Русалками, Гермионами, Минутами, Евангелиями, Росиянами и даже Россией.

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