2019-04-10T04:33:22+03:00
Общество

Новокузнечанка Лолита Прудникова вошла в топ конкурса «Мисс Россия»

Девушка борется за первое место
Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнечанка Лолита Прудникова вошла в топ конкурса «Мисс Россия». ФОТО: из личного архива героини публикации.Новокузнечанка Лолита Прудникова вошла в топ конкурса «Мисс Россия». ФОТО: из личного архива героини публикации.
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Самые красивые девушки, конечно же, живут в России, а точнее – в Сибири. Если еще точнее – в Кузбассе. Их красота многогранна: нежная и томная, яркая и стремительная, застенчивая и таинственная, неуловимая и самодостаточная… И всех кузбасских девушек объединяет одно: ими можно любоваться бесконечно.

Такова и Лолита Прудникова, 19-летняя новокузнечанка, ставшая финалисткой конкурса «Мисс Россия 2019». Девушка входит в топ конкурса и имеет все шансы на победу. Когда-то она пришла в модельное агентство, чтобы попробовать свои силы, и в 15 лет уже вошла в основной состав. Промоакции и показы от агентства Лолита успешно совмещала с учебой в новокузнецкой школе №99: на ее счету не только участие в школьных, районных и городских олимпиадах по разным предметам, но и призовые места.

Девушка борется за первое место. ФОТО: из личного архива героини публикации.

Девушка борется за первое место. ФОТО: из личного архива героини публикации.

Сейчас Лолита Прудникова заканчивает третий курс СИУ РАНХиГС по направлению «Государственное и муниципальное управление».

- Хочу связать жизнь с этой профессией, потому что считаю, если молодое поколение будет вкладывать свои силы и энергию в развитие нашей страны, мы сможем достичь еще более высокого уровня во всех сферах, - объясняет выбор специальности финалистка конкурса «Мисс Россия».

Лолита умеет видеть красоту и гармонию во внешности любого человека. ФОТО: из личного архива героини публикации.

Лолита умеет видеть красоту и гармонию во внешности любого человека. ФОТО: из личного архива героини публикации.

Конечно же, как и всякая красивая девушка, Лолита ведет здоровый образ жизни, занимается спортом и не понаслышке знает, что такое правильное питание. А еще она умеет видеть красоту и гармонию во внешности любого человека.

- Я визажист, прошла обучение и получила сертификат в Москве, - улыбается Лолита. - Мне нравится подчеркивать внешние природные данные девушек и дарить им хорошее настроение и уверенность в себе.

У новокузнечанки Лолиты Прудниковой большие шансы на победу. Среди других финалисток она выделяется красотой нежной, как полевой цветок, и яркой, как лучи весеннего солнца. Поддержать девушку можно, проголосовав за нее на официальном сайте конкурса «Мисс Россия». Финал конкурса состоится в Москве 13 апреля.

У новокузнечанки Лолиты Прудниковой большие шансы на победу. ФОТО: из личного архива героини публикации.

У новокузнечанки Лолиты Прудниковой большие шансы на победу. ФОТО: из личного архива героини публикации.

Справка КП:

Лолита Прудникова, 19 лет

город Новокузнецк

Рост 178 см, 92-60-94

Кредо: Добиваться максимально возможных результатов во всем, что делаю: учебе, красоте, отношении к людям и своей Родине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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