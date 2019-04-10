В Кемерове проходит Первый Всекузбасский съезд работников культуры

В Кемерове стартовал Первый Всероссийский съезд работников культуры. В нем принимают участие заслуженные работники культуры, артисты, директора театров, представители общественных организаций, научного и экспертного сообщества, руководители областных и муниципальных учреждений культуры. Всего – более 700 человек.

Следить за прямой трансляцией съезда смогут более 20 тысяч человек: онлайн-трансляция организована в библиотеках, домах культуры области. Также можно посмотреть трансляцию по ссылке.

Работа делегатов съезда работников культуры будет проходить на нескольких площадках города. Так, в Кемеровской областной библиотеке для детей и юношества пройдет мастер-класс народной артистки РСФСР Анны Шатиловой для ведущих культурно-досуговых программ, посвященных празднованию Дня Великой Победы.

В Камерном зале Кемеровской государственной областной филармонии имени Штоколова замдиректора Государственного Российского Дома народного творчества имени Поленова Андрей Беляев расскажет директорам 35 клубных учреждений области, вошедших в культурный кластер Кузбасса, о мерах государственной поддержки самодеятельного народного творчества в рамках национального проекта «Культура».

В Кемеровской областной научной библиотеке имени Федорова состоится вебинар «Библиотеки Кузбасса в условиях цифровизации культуры: новые модельные библиотеки, новые технологии и новая ментальность библиотекаря». Спикером и почетным гостем вебинара выступит Екатерина Кудрина, руководитель Центра «Корпоративный университет «Ленинка» ФГБУ «Российская государственная библиотека», д.п.н., профессор, заслуженный работник культуры РФ.

Еще на одной площадке, в Доме актера - Дирекции фестивальных, конкурсных и театральных проектов, пройдет семинар-тренинг «Театральный менеджмент». Его проведет для руководителей и специалистов театрально-зрелищных учреждений Кирилл Крок, директор ФГБУК «Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова», заслуженный работник культуры РФ.

А деловую встречу в Кемеровском областном музее изобразительных искусств проведет Светлана Мельникова, генеральный директор ФГБУК «Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», заслуженный работник культуры РФ.

К слову, в рамках съезда по всей области уже прошли мероприятия: круглые столы, экспертные сессии, вебинары…

- По итогам работы всех экспертных сессий были собраны предложения, сформирована редакционная комиссия, которая приступила к формированию резолюции – общего итогового документа Всекузбасского съезда работников культуры, - сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.