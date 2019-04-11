Как провести выходные в Новокузнецке весело и ярко

Читаем Кузнецкую летопись и узнаем все из первых уст

Театрализованная экскурсия - для самых любопытных!

Иван Конюхов, купец третьей гильдии, городской судья и председатель городской думы Кузнецка, на склоне лет написал удивительную книгу - «Кузнецкую летопись». Это было в 1870 году, а издана летопись была лишь в 1995-ом. И с тех пор каждый, кто начинает изучать историю города, обращается именно к этой книге.

А в пятницу, 12 апреля, многое из того, что описано в летописи, оживет в стенах музея-заповедника «Кузнецкая крепость». Именно здесь пройдет театрализованная экскурсия, которая познакомит с некоторыми фактами из военной истории города. Экскурсанты услышат из уст местных жителей слухи о китайском нападении на Кузнецк, вместе с экскурсоводом попробуют разобраться, где правда, а где вымысел. Только не забудьте заранее записаться на экскурсию: количество мест ограничено!

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

пр. Крепостной, 1, т.:(384-3) 36-00-92

12 апреля, начало в 14:00

Цена билетов: от 120 до 180 рублей.

История Кузнецка оживает. Фото: музей-заповедник «Кузнецкая крепость».

Открываем «Новые горизонты»

Идем на ретроспективную юбилейную художественную выставку.

В честь 30-летия новокузнецкого городского отделения Союза художников России и грядущего 300-летия Кузбасса в художественном музее города проходит удивительная выставка.

В ее экспозицию вошли произведения всех членов Союза художников России в Новокузнецке и произведения художников, которые состояли в Новокузнецком отделении СХР, но по разным причинам покинули его. Эти работы долгое время находились в запасниках, а теперь увидели свет. Среди них есть портрет шахтера, написанный Иваном Лебедевым, потрясающая по живописной пластике и пронзительности картина, посвященная 40-летию победы во Второй мировой войне Геннадия Елина, графика Александра Бобкина и инсталляции Виктора Ерофеева.

На ретроспективной выставке каждый сможет открыть собственные горизонты: увидеть произведения давно любимых авторов и тех, кто делает первые уверенные шаги в искусстве, полюбоваться яркими красками и восхититься художественным решением, которое выбрано тем или иным автором для создания образа.

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45

Среда-воскресенье - с 10.00 до 18.00; понедельник, вторник - выходной.

Цена билетов: от 50 до 100 рублей.

Открываем для себя новые горизонты. Фото: Кирилл Богомазов.

Какие они, сказки Венского леса?

Спешим на спектакль и наслаждаемся сценами из народной жизни

Давным-давно, как и полагается в сказках, в 1930-годы на одной из улочек Вены рядышком стояли три лавки – мясная, табачная и магазин игрушек «Страна Чудес». Жизнь текла на улочке тихо и привычно: люди любили вкусно отобедать, выкурить сигару, сыграть в фанты и даже искупаться в голубом Дунае. Вот только в чудеса уже почти никто не верил: в это время мир жил предчувствием грядущей войны, когда все стремительно летит к катастрофе под звуки прекрасного классического вальса.

Марьян – дочь хозяина магазина игрушек, влюблена в альфонса и игрока Альфреда, а отец мечтает выдать ее замуж за мясника. Героям спектакля «Сказки Венского леса» никак не удается вернуть жизнь в привычное русло и они, не понимая, что мир рушится прямо на их глазах, словно механические игрушки повторяют одни и те же действия – бессмысленные и разрушительные.

Автор пьесы – австриец Эден фон Хорват. После факельного шествия нацистов 1933-го года, обозначившего наступление «нового порядка», его книги, среди многих других, были внесены в списки подлежавших уничтожению и сожжены на площади в Мюнхене. Сегодня имя Хорвата мало известно российскому зрителю, в то время как в немецкоязычном пространстве его произведения признаны классикой двадцатого века. Его пьесы сатиричны, герои в них смешны, порою безысходны в своей глупости и очень узнаваемы.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

14 апреля, начало в 18:30

Цена билетов: от 250 до 650 рублей.

Невероятные сказки Венского леса. Фото: Новокузнецкий драматический театр

Компот, Карамелька, Коржик и загадочный мешок

Спешим поиграть с тремя котами и их тремя хвостами.

Два кота и одна кошечка ждут гостей в детском клубе ТРЦ «Планета», чтобы поделиться с ними удивительными секретами и сыграть в веселые игры. Компот, Коржик и Карамелька привезли с собой загадочный мешок. Что в нем? Футляры с заданиями, конкурсами и ребусами. Стоит ребятишкам разгадать очередную головоломку, как они тут же получают подарки. Но не только одаривать детей пришли котики: они привели с собой интересных гостей - танцевальные коллективы «СахАр», «Индиго», «Шакира» и вокальную студию «Voice Star», которые проведут для участников детского клуба зажигательные танцевальные и вокальные мастер-классы. А еще три кота научат детей брать интервью, вести себя в разных ситуациях, откроют свой собственный цирк и смастерят удивительные поделки. А еще – расскажут много интересных историй, а еще… Впрочем, не станем раскрывать всех секретов: лучше самим отправиться в детский клуб и повеселиться в нем от души!

ТРЦ «Планета»

ул. ДОЗ, 10а

13 и 14 апреля, начало в 14:00

Вход свободный.