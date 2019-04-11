2019-04-11T21:13:35+03:00
Общество

Сергей Цивилев взял под контроль переход на цифровое телевидение в Кузбассе

Губернатор лично проверяет, как происходит переход
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Сергей Цивилев взял под контроль переход на цифровое телевидение в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба АКО.Сергей Цивилев взял под контроль переход на цифровое телевидение в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба АКО.
Изменить размер текста:

Отключение аналогового телевещания произойдет во всех территориях области 15 апреля в 11:45. Сейчас ежедневно губернатор Кузбасса Сергей Цивилев проводит совещания с ответственными за переход на цифровое телевидение: представителями муниципальных образований, ОРТПЦ и операторами спутникового телевидения. Именно такие встречи, по мнению главы региона, позволят выявлять возникающие проблемы, своевременно реагировать и устранять недоработки.

- Необходимо не только устанавливать цифровое оборудование в домах, но и обучать население пользоваться новой системой телевещания. Особенно важно проводить информирование, раздавать инструкции среди пожилого населения, - отметил Сергей Цивилев. - Обращаю внимание, что в территориях граждан старшего поколения, проживающих вне зоны охвата цифровым телевидением, надо взять под опеку, закрепить ответственных лиц, к которым пенсионеры смогут обратиться в случае проблемы.

И.о. начальника областного департамента транспорта и связи Дмитрий Антипов рассказал, что на сегодняшний день в зоне охвата более миллиона домохозяйств уже смотрят цифровое телевидение, а это более 93%. И лишь 75 тысяч домохозяйств по-прежнему пользуются аналоговым вещанием. При этом 48% абонентов пользуются кабелем, 35% отдают предпочтение ТВ-приставке, а комплект спутникового телевидения приобрели 11% кузбассовцев. Разъяснения по поводу перехода на цифровое вещание продолжаются: пока 24 тысячи домохозяйств не проинформированы об этом.

Вне зоны охвата 56% домохозяйств смотрят спутниковое ТВ, 35% пользуются приставкой, аналоговое телевидение действует в 8,2% домохозяйств региона. При этом проживающие проинформированы об отключении аналогового вещания и переходе на «цифру».

Особое внимание уделено малообеспеченным семьям, которые проживают вне зоны охвата. Для того чтобы приобрести цифровые приставки для таких семей, было выделено более 440 тысяч рублей из областного бюджета.

Проверкой того, как организован переход на цифровое вещание, займется Сергей Цивилев лично. Он выборочно посетит несколько удаленных населенных пунктов Кузбасса вне зоны охвата.

Полезный телефон

Кузбассовцы, у которых возникают вопросы по переходу на цифровое вещание, могут получить ответы по телефонам федеральной горячей линии 8-800-220-2002. Также организована работа региональной телефонной «горячей» линии по номеру 8 (384-2) 555-115.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Житель Кузбасса застрелил рыбака из-за машины
На бульваре Строителей в Кемерове загорелось общежитие
Из Кузбасса запустили новый авиарейс в Китай
На горе в Шерегеше сфотографировали лису
Рено Центр Кемерово - лучший дилер 2018 года в России!
Память узников фашистских концлагерей почтили в Кемерове
В Кузбассе подняли со дна снегоход, вместе с которым утонули двое мужчин
«Это плохо и неправильно»: Кузбасский депутат осудила директора за оскорбление ученика
В Кузбассе будут судить любовников 13-летней девочки
Наташе Королевой в Кемерове подарили желтые тюльпаны
Кемеровчан испугал приземлившийся на шоссе вертолет
Экс-главе Березовского продлили домашний арест
Кузбасский депутат воровал деньги
Кемеровчанин заплатил детям 280 тысяч, чтобы не лишиться автомобиля
Кемеровчане сняли на видео полыхающий на дороге автомобиль
Врач из Новокузнецка стала лучшим педиатром в стране
Юрий Мовшин выплатил родственникам погибших еще 1,4 миллиона рублей
Заместителем Председателя Правления Россельхозбанка назначен Денис Константинов
В Кемерове снесли еще одну опасную заброшку
В конце недели в Кузбассе потеплеет до +20 градусов
Отплатила злом: Новокузнечанка ограбила пожалевшего ее одноклассника
По чужому паспорту кузбассовец взял кредит на 350 тысяч
Претендентки на корону «Миссис Кузбасс 2019» сразятся на конкурсе талантов
Взял телефон и убежал: Кемеровчанину удалось трижды ограбить салоны связи