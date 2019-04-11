Сергей Цивилев взял под контроль переход на цифровое телевидение в Кузбассе

Отключение аналогового телевещания произойдет во всех территориях области 15 апреля в 11:45. Сейчас ежедневно губернатор Кузбасса Сергей Цивилев проводит совещания с ответственными за переход на цифровое телевидение: представителями муниципальных образований, ОРТПЦ и операторами спутникового телевидения. Именно такие встречи, по мнению главы региона, позволят выявлять возникающие проблемы, своевременно реагировать и устранять недоработки.

- Необходимо не только устанавливать цифровое оборудование в домах, но и обучать население пользоваться новой системой телевещания. Особенно важно проводить информирование, раздавать инструкции среди пожилого населения, - отметил Сергей Цивилев. - Обращаю внимание, что в территориях граждан старшего поколения, проживающих вне зоны охвата цифровым телевидением, надо взять под опеку, закрепить ответственных лиц, к которым пенсионеры смогут обратиться в случае проблемы.

И.о. начальника областного департамента транспорта и связи Дмитрий Антипов рассказал, что на сегодняшний день в зоне охвата более миллиона домохозяйств уже смотрят цифровое телевидение, а это более 93%. И лишь 75 тысяч домохозяйств по-прежнему пользуются аналоговым вещанием. При этом 48% абонентов пользуются кабелем, 35% отдают предпочтение ТВ-приставке, а комплект спутникового телевидения приобрели 11% кузбассовцев. Разъяснения по поводу перехода на цифровое вещание продолжаются: пока 24 тысячи домохозяйств не проинформированы об этом.

Вне зоны охвата 56% домохозяйств смотрят спутниковое ТВ, 35% пользуются приставкой, аналоговое телевидение действует в 8,2% домохозяйств региона. При этом проживающие проинформированы об отключении аналогового вещания и переходе на «цифру».

Особое внимание уделено малообеспеченным семьям, которые проживают вне зоны охвата. Для того чтобы приобрести цифровые приставки для таких семей, было выделено более 440 тысяч рублей из областного бюджета.

Проверкой того, как организован переход на цифровое вещание, займется Сергей Цивилев лично. Он выборочно посетит несколько удаленных населенных пунктов Кузбасса вне зоны охвата.

Полезный телефон

Кузбассовцы, у которых возникают вопросы по переходу на цифровое вещание, могут получить ответы по телефонам федеральной горячей линии 8-800-220-2002. Также организована работа региональной телефонной «горячей» линии по номеру 8 (384-2) 555-115.