2019-04-16T11:13:27+03:00
Дом. Семья

Кузбасские лесорубы спасли жизнь трем медвежатам

Три недели они не могли никому сообщить о найденышах
ДМТИРИЙ СИБИРЦЕВ
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Два из трех осиротевших медвежат. ФОТО: Дмитрий Сибирцев.Два из трех осиротевших медвежат. ФОТО: Дмитрий Сибирцев.
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Трех крохотных мишек нашли в тайге Беловского района вальщики леса. Поначалу услышали рев из берлоги и разбежались, кто куда – вдруг медведица близко? Три дня они потихоньку приближались к берлоге и подсвечивали ее фонариками – но видели только исхудавших малышей. Поняв, что скоро медвежата просто погибнут от голода, лесорубы решились их приютить.

В Кузбассе осиротели три медвежонка..Видео: Дмитрий Сибирцев.

- Поселили в бане, а кормить стали молоком: обмакнут палец и дают, как соску, - говорит предприниматель-лесозаготовитель Александр Иванов, на участке которого и нашли медвежат. – Потом стали медвежата есть кашки – овсяную и манную, особенно политые сгущенкой.

Сообщить о найденышах лесорубы не могли: в этой части Беловского района мобильная связь не действует. Поэтому медвежата прожили у них до окончания трудовой вахты – почти три недели. Вывезти мишек из тайги тоже было непросто: дороги развезло так, что никакие машины не могли пройти. Поэтому на большую землю их унесли как собственных детей – на руках. И несли 18 километров!

В диком природе медвежата одни не выживут. ФОТО: Дмитрий Сибирцев.

В диком природе медвежата одни не выживут. ФОТО: Дмитрий Сибирцев.

Малышей передали в руки лесозаготовителя Александра Иванова. Тот отвел им отдельную комнату в своем доме и «окрестил». Скоро маленькие Маша, Анфиса и Потапом отъелись и окрепли.

- За день медвежата выпивали 4,5 литра молока, специально покупал для них домашнее. И так реветь начали! Я их из соседского дома мог легко услышать! - смеется Александр.

Александр заботился о мишках неделю: кормил, играл с ними. Но потом, скрепя сердце, решился передать окрепших питомцев в руки профессионалов. 15 апреля медвежата по договоренности с инспекторами Департамента охраны объектов животного мира Кемеровской области переехали на постой к инспектору охотнадзора Эдуарду Гегелю. У него медведики будут находиться, пока им не подыщут постоянное жилье. Сейчас рассматриваются варианты, в том числе зоопарки: в природу, увы, вернуть медвежат будет крайне сложно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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