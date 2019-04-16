После пожара в соборе Парижской Богоматери кемеровчане делятся фотографиями с достопримечательностью

Произошедший в соборе Парижской Богоматери пожар стал настоящей культурной трагедией для всего мира. После случившегося жители Кузбасса стали публиковать в социальных сетях фотографии на фоне достопримечательности.

Новость о том, что загорелся Нотр-Дам-де-Пари, шокировала и не оставляла равнодушными: многие не смогли без слез воспринимать, как исчезает охваченное пламенем многовековое наследие.

manyzina Я не верю... слёзы ручьём, всего 3 месяца назад я восхищалась его величием!!! ..Это ужасно, что мы потеряли один из главных символов Парижа ......

«Я не верю... слезы ручьем, всего три месяца назад я восхищалась его величием... Это ужасно, что мы потеряли один из главных символов Парижа… И я так счастлива, что успела его увидеть, и буду детям и правнукам рассказывать, КАКИМ ОН БЫЛ», - написала кемеровчанка Мария.

После пожара жители Кемеровской области стали делиться фотографиями на фоне собора и вспоминать, что они чувствовали, находясь рядом с этой святыней.

jardinjulie У меня была мечта встретить однажды свой день рождения в Париже. Чтобы сидеть на берегу Сены напротив Собора Парижской Богоматери, укутываясь в саван магнолий и сакуры, а ещё пить шампанское и не сдаваться. Потому именно это место пленяло, завораживало

«Помню, как впервые увидела собор и заплакала от красоты увиденного и услышанного на утренней службе. Помню, как во второй поездке бежала с чемоданом сломя голову от метро, чтобы скорее увидеть ЕГО и закричать: Bonjour mon amour! Помню фиолетово-розовый рассвет, обнимающий шпиль. Помню звон колоколов по утрам, ведь мы жили в трех минутах ходьбы от Нотр-Дама. Помню легкую дрожь в руках, когда я прикасалась к стенам, дверям и скульптурам собора. Помню, как хотела вернуться сюда не одна и совершенно точно влюбленной.. Я так любила это место... И сегодня моя мечта сгорела, оставив только немного светлых и счастливых воспоминаний. Трудно сдерживать слезы. Сегодня навсегда превратилось в трагедию...» - поделилась Юлия.

Многие не могут поверить, что в центре Парижа могло такое произойти Скриншот: lada_kim_ / Instagram

Кемеровский лингвист и преподаватель КемГУ Станислав Оленев узнал о пожаре в соборе, находясь в Париже. Вот как он описал свои чувства.

«Сегодня гуляли недалеко от острова Ситэ, в районе Сен-Жермен, Пантеона, Клюни. И не знали, что Нотр-Дам-де-Пари загорелся. Узнали от хозяйки, когда пришли домой. Это, конечно, шок. Горит, судя по всему, очень сильно, уже шпиль обрушился. Надеюсь, никто не пострадал и не пострадает».

Новость о пожаре потрясла не только взрослых, но и детей.

- Мне было 10 лет, мы ездили с коллективом выступать в Париж. И на одной из экскурсий нас повели к Нотр-Даму. Со стороны он выглядит довольно величественно и даже грозно. Он поражает своими размерами и архитектурой. Когда зашла внутрь, я влюбилась в этот храм. Хотела бы еще побывать в нем. Когда узнала о пожаре, было грустно. Вспомнила, как там было хорошо. Такого чувства, как тогда, не испытывала никогда больше и уже никогда не испытаю, видимо. Это одновременно ощущение страха и защиты, - рассказала «Комсомольской правде» 15-летняя новокузнечанка Полина Иващенко.

10-летняя Полина просто влюбилась в Собор, оказавшись внутри Фото: личный архив Полины Иващенко