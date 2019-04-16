В Кемерове создали отделение Российского исторического общества

В Кемерове создали региональное отделение Российского исторического общества. Инициаторами его создания выступили кузбасские историки.

Во вторник, 16 апреля, в КемГУ прошло первое заседание совета регионального отделения, на котором присутствовали важные гости из столицы: член президиума Российского исторического общества Константин Могилевский, директор Государственного музея российской литературы имени Даля Дмитрий Бак, директор Гуманитарного архива РГГУ Филипп Тараторкин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/703528" frameborder="0"></iframe> Историк литературы Дмитрий Бак о создании в Кемерове регионального отделения РИО.Екатерина БОРМОТОВА

- Создание отделения - инициатива кемеровских историков, и Российским историческим обществом было принято решение ее поддержать, помочь коллегам встроиться в федеральную повестку, с одной стороны. С другой - важные для кемеровских историков вопросы вынести на федеральный уровень. Мы говорим сегодня о 300-летии Кузбасса. Естественно, важно, чтобы эта историческая дата была отмечена мероприятиями исторического характера, направленными на сохранение исторической памяти, на популяризацию истории. Сегодня мы обсудили целый ряд проектов. Мне кажется очень перспективной идея организовать выставку архивных документов из архивов страны, иллюстрирующих историю региона, - отметил Константин Могилевский.

Член президиума Российского исторического общества Константин Могилевский Фото: Дмитрий КИРЧАНОВ / КемГУ

Планируется, что одним из центральных направлений деятельности нового отделения РИО станет участие в подготовке к 300-летию Кузбасса и развитие историко-просветительских проектов с привлечением государственных и частных средств.

- По самой тональности обсуждения и по тому, как формулировались вопросы, уже ясно, что здесь будет работа, здесь будет дело, здесь не будет мелких споров. Я уверен, что это очень полезный день в жизни университета, а может быть, и всей Кемеровской области - Кузбасса, - добавил Дмитрий Бак.

По итогам заседания регионального отделения Российского исторического общества на пост председателя рекомендована кандидатура директора Института истории и международных отношений КемГУ Ольги Советовой.