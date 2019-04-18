Пасха в Кемерове 2019: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

«Комсомолка» выяснила, как кемеровчанам и гостям города провести предпасхальные дни и саму Пасху в Кемерове в 2019 году. Православные кузбассовцы будут отмечать праздник Светлой Пасхи в воскресенье, 28 апреля. Мы расскажет, какие мероприятия запланированы Кемерове к этому событию. Отметим, что некоторые из них проходят уже в эти дни.

Готовимся заранее!

За неделю до праздника в музее «Красная Горка» открывается пасхальная мастерская. Педагог детского сада «Город мастеров» Инна Михайлова продемонстрирует традиционные техники росписи яиц. Малеванки и писанки, крашенки и крапанки — такой пасхальный декор смогут создать своими руками участники.

Музей «Красная горка»

ул. Красная Горка, 17, тел.: (384-2) 45-46-46

20 апреля, с 13.00 до 14.30

Цена билетов: от 150 до 200 рублей

Фетр превращается…в пасхальную курочку

Отдел детского чтения библиотеки на Арочной приглашает детей любого возраста стать участниками мастер-класса «Пасхальная курочка», ведь фигурки кур и цыплят являются одним из символов праздника Светлой Пасхи. Участники сделают своими руками поделку «Пасхальная курочка» – декоративную подставку под яйцо из фетра.

Для работы участникам потребуются: фетр, ножницы, клей «Момент», карандаш, шаблоны (выкройка), глазки, иголка и нитки, синтепон. В процессе работы дети узнают историю появления фетра и его свойства. Ведущий шаг за шагом будет подсказывать детям основные шаги изготовления забавной курочки. Эта простая поделка подарит улыбку и положительные эмоции, станет ярким дополнением в праздничном оформлении дома.

Библиотека на Арочной

ул. Арочная, 21А

20 апреля, начало в 14.00

27 апреля, начало в 14.00

Футбольный турнир

На стадионе «Шахтер» ждут любителей спорта – здесь пройдет Открытый городской турнир по футболу среди девушек, посвященный празднику Пасхи.

Стадион «Шахтер»

ул. Рутгерса, 32, тел.: (384-2) 64-32-60

20 апреля, с 10.00 до 14.00

Выставка, экскурсии и народные забавы

С 17 апреля по 5 мая в преддверии древнейшего христианского праздника Воскресения Христова в Кемеровском областном краеведческом музее будет проходить праздничная программа «Светлая Пасха».

В музее подготовлена выставка «Пасха Христова», посвященная истории древнейшего христианского праздника. Гости окунутся в атмосферу родных традиций, узнают, как широко и весело, с творческой выдумкой, отмечали Пасху на Руси. Здесь можно увидеть раскрашенные яйца-писанки, старинные иконы, написанные в лучших традициях христианской иконописи, церковную утварь XIX века, формы для изготовления творожной пасхи, рецепты пасхальных блюд разных времен.

Особой значимостью обладает деревянный крест «Распятие», датируемый XVIII веком. При детальном рассмотрении прослеживается тонкость древнего письма. Мебель конца XIX века, накрытый пасхальный стол и традиционные наряды XIX-XX веков дополнят и сделают живой и домашней картину «Праздника праздников», как называли Пасху в народе.

В дни работы выставки подготовлены увлекательные экскурсии: «Пасха в разных странах мира», «Пасхальные истории», «Чистый четверг», «Вербное воскресение», «Пасхальные мотивы».

В народной традиции Пасха отмечалась как праздник возрождения жизни. Посетителей музея ждет множество сюрпризов: встреча с «гостями из прошлого», которые поведают о традициях Пасхи, участие в старинном обряде «Звоним в колокола», «Умывание с красного яйца», «Встреча солнца», пасхальные забавы, фотографирование в праздничном интерьере, угощение пасхальными куличами.

После осмотра выставки пройдут мастер-классы по изготовлению пасхальных сувениров. При помощи пера и чернила можно подписать открытку, стилизованную под старину, а также изготовить традиционную пасхальную куклу или пасхального зайца из ткани.

Кемеровский областной краеведческий музей (отдел истории)

пр. Советский, 51

с 17 апреля по 5 мая, вторник-воскресенье, с 10.00 до 19.00

Цена билетов: от 100 до 150 рублей, дети до 4-х лет – бесплатно. Фото- и видеосъемка разрешена.

Увлекательные беседы

В пасхальное воскресенье в библиотеке для детей и юношества пройдет познавательная беседа. В ходе беседы дети познакомятся с историей праздника, узнают, какие праздничные традиции существуют в нашей стране и как его празднуют в других странах. Также участники узнают различные приметы и загадки, связанные с этим праздником и другие интересные факты. Беседа будет сопровождаться отрывками из музыкальных произведений и слайд-презентацией. В финале занятия дети познакомятся с техникой скрапбукинг и изготовят поздравительную открытку с изображением пасхального яйца.

Кемеровская библиотека для детей и юношества на Ленина

пр. Ленина, 71

28 апреля, с 11.00 до 12.30

Цена билетов: 100 рублей

Идем на «Томскую писаницу»

С Летнего вокзала Кемерова продолжает ходить автобус на «Томскую писаницу». В этом году на территории музея-заповедника пройдет праздничная программа «Светлое Христово Воскресение». В программе праздника: освящение яств и праздничный стол, работа «пасхальных мастерских», качели, танцы и хороводы, колокольные звоны. Не обойдется и без традиционных игр – это «Катание яиц», «Раскрути яйцо», «Битки», «Яичный бой». Развлекать участников праздника будут фольклорные коллективы.

Музей-заповедник «Томская писаница»

Яшкинский район, деревня Писаная

28 апреля, начало в 13.00

Цена билетов: от 200 до 300 рублей

Симфоническая сказка в филармонии

В филармонии Кузбасса покажут симфоническую сказку для детей «Петя и волк», которую написал Сергей Прокофьев на свой же собственный текст весной 1936 года. А ее премьера состоялась 2 мая того же года. Исполнит сказку Симфонический оркестр Мариинского театра.

Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев решил встретить день рождения «Пети и Волка», а также свой собственный именно в Государственной филармонии Кузбасса! Текст будет читать Ирина Латынникова – художественный руководитель литературного театра «Слово» филармонии Кузбасса.

Концерт пройдет в рамках ХVIII Московского Пасхального Фестиваля, и на него будут приглашены дети-сироты, дети из малообеспеченных семей.

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68, тел.: (384-2) 58-32-11

2 мая, начало в 10.30

Цена билетов: от 500 до 1000 рублей